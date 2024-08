Nokia colaboreaza in cercetarea software cu MIT

Nokia si MIT (Massachusetts Institute of Technology) au deschis un nou laborator de cercetare axat cu precadere pe componentele software utilizate in mediile mobile.

Executivii Nokia au declarat ca Nokia Research Center Cambridge a inceput sa lucreze deja pe sapte proiecte in colaborare cu centrul CSAIL (Center for Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) de la MIT. Activitatea de cercetare este focalizata pe simplificarea interactiunii utilizatorilor cu telefoanele.

Chiar daca Nokia este un gigant in producerea telefoanelor celulare, multe din avansurile utilizarii telefoanelor mobile vor proveni cu precadere din software - este de parere Bob Iannucci, senior vice president si liderul operatiunilor de cercetare globale ale Nokia. El a mai spus ca un tel important al centrului de cercetare este sa faca uneltele de programare pentru dispozitivele mobile atat de simple incat sa fie la fel de usor de folosit ca si uneltele de dezvoltare destinate realizarii aplicatiilor de pe un PC obisnuit.

