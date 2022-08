Care sunt principalele specificatii ale unui telefon

In general, alegerea unui telefon mobil nu ar trebui sa ridice prea multe probleme. Doar ca aceste dispozitive prezinta numeroase caracteristici, iar oferta comerciantilor este atat de bogata incat poate fi dificil sa iei cea mai buna decizie. Daca intentionezi sa-ti cumperi un smartphone care sa-ti ofere o experienta de utilizare decenta sau din contra, vrei un produs cu performante serioase, iata care sunt principalele specificatii pe care trebuie sa le ai in vedere:

Corpul telefonului

Body-ul sau corpul dispozitivului reprezinta una dintre proprietatile cheie ale unui telefon. Acesta este primul lucru pe care il observa orice persoana si cu care utilizatorii interactioneaza cel mai mult. Aspectul joaca un rol important, mai ales ca sunt multi cei care isi doresc un model interesant. De pilda, telefoanele Samsung au un design aparte si reusesc sa atraga atentia prin constructia lor minimalista si stilul impresionant.

Corpul smartphone-urilor este realizat de cele mai multe ori din plastic, metal ori sticla sau o combinatie de mai multe materiale. Un body din plastic rezista mai bine la socurile mecanice, dar aspectul acestuia se deterioreaza in timp. In schimb, metalul si sticla au o duarbilitate a finisajelor superioara, iar constructia telefonului este una premium, chiar daca nu beneficiaza si de o rezistenta ridicata.

Ecranul telefonului

Dupa aspect, display-ul ii intereseaza cel mai mult pe utilizatorii de telefoane mobile. Aici pot fi luate in considerare patru caracteristici de baza, respectiv marimea, tehnologia folosita, rezolutia si frecventa sau rata de refresh a ecranului. Majoritatea dispozitivelor de pe piata au o diagonala cuprinsa intre 4 si 7 inch. In ceea ce priveste tehnologia utilizata se poate opta pentru un display LCD, OLED ori AMOLED.

Rezolutia ecranului se masoara in pixeli si, cu cat numarul acestora este mai mare, cu atat display-ul va fi mai clar si se elimina riscul de a vedea pixelii cu ochiul liber. In general, o rezolutie de peste 300 pixeli ofera o experienta placuta. Pe de alta parte, frecventa display-ului se refera la cat de des isi poate schimba acesta imaginea. Foarte multe dispozitive au o rata de refresh de 60Hz, insa exista si modele premium care depasesc 90 Hz sau 120 Hz, lucru ce se traduce printr-o fluiditate mai mare prin meniuri.

Sistemul de operare

Cele mai cunoscute sisteme de operare sunt Android si iOS, disponibil pentru iPhone. Pe langa acestea mai exista si alte platforme, precum Harmony pentru telefoanele Huawei, doar ca acestea sunt mai putin populare. In plus, dispozitivele care ruleaza pe alte sisteme de operare decat Android si iOS fac parte din categoria budget.

Puterea de procesare

O parte din performanta dispozitivelor mobile este data de numarul de nuclee (core-uri) pe care le are procesorul. Printre cele mai comune optiuni se afla Single Core, cu performanta reduse si pret mic, procesor Dual Core, cu caracteristici mai bune sau Quad Core, adica telefoane cu 4 nuclee si un nivel de functionare inalt. Net superioare sunt dispozitivele Hexa Core, cu 6 nuclee, iar cele mai recente tehnologii disponibile, procesoarele Octa Core, ofera performante de top.

Memoria interna

Este vorba despre capacitatea de stocare a telefonului care ofera o imagine despre cate aplicatii pot fi instalate sau cate fotografii si videoclipuri poti pastra pe dispozitiv. Cele mai multe smartphone-uri au o memorie interna de 64-128 GB. De regula, telefoanele mai scumpe au o capacitate de stocare mai mare, dar, in anumite cazuri, memoria interna poate fi extinsa cu ajutorul unui card extern.

Memoria RAM

Alaturi de procesor, RAM-ul influenteaza in mod direct performantele produsului. In general, memoria RAM este responsabila de aplicatiile care sunt lasate sa ruleze in background. Pentru telefoanele cu sistem de operare Android, un RAM de 4-6 GB este suficient pentru a rula majoritatea aplicatiilor cotidiene, in timp ce pentru cerintele mult mai mari se recomanda intre 8-12 GB.

Autonomia bateriei

Exista telefoane mobile care au o capacitate a bateriei mai mica de 1.000 mAh, dar si dispozitive de peste 7.000 mAh. In principiu, pentru ca bateria sa aiba o autonomie de cel putin o zi este recomandata una care are cel putin 3.000 mAh.

In prezent, smartphone-urile sunt insotite de o serie de caracteristici importante pe care multi utilizatori ar trebui sa le cunoasca inainte de a cumpara un telefon. Tinand cont de aceste specificatii, dar si de alte proprietati – sloturi SIM, calitatea camerei, conectivitate, compatibilitatea cu diverse accesorii, tratament oleophobic etc., te poti asigura ca alegi un model cat mai performant.

