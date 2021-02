4 lucruri pe care trebuie sa le incercati pe noul iPhone SE

Amestecul de design vechi si putere noua inseamna ca puteti debloca noul SE cu Touch ID, ceea ce este la indemana acum, cand mastile faciale sunt obligatorii. De asemenea, aveti puterea de procesare pentru a face fata viitoarelor actualizari de software iOS.Iata 4 lucruri pe care ar trebui sa le incercati cu noul dvs. iPhone SE IPhone-ul dvs. SE are unul dintre cele mai puternice procesoare care se gasesc in prezent. Vedeti ce poate face jucand un joc precum Children of Light sau un joc Apple Arcade precum Doomsday Vault sau Sneaky Sasquatch. Daca doriti cu adevarat sa experimentati ceva impresionant, incercati o aplicatie AR, cum ar fi Wonderscope.Una dintre cele mai uimitoare caracteristici ale telefonului SE este, de asemenea, una dintre cele mai putin stralucitoare - procesarea fotografiilor SmartHDR. Au existat, pana acum, cateva versiuni ale software-ului de calcul dinamic dinamic Apple, dar cel de pe iPhone SE face o treaba impresionanta de a surprinde o scena cu multe umbre si lumini puternice.Probabil ca unul dintre primele lucruri pe care veti vrea sa le faceti este sa va tranferati lucrurile de pe vechiul iPhone pe cel nou. Daca a trecut ceva timp de cand ati transferat date, aveti cateva optiuni.Primul ar fi sa faceti o copie de rezerva a vechiului dvs. telefon pe iTunes si apoi sa restabiliti copia de rezerva pe noul iPhone. Puteti face acest lucru si cu iCloud, dar este posibil sa nu aveti suficient spatiu de stocare.Exista o cale mai simpla: puteti sa va transferati datele direct de pe vechiul dvs. iPhone. Cu o scanare rapida a unui cod si cateva atingeri pe telefon, veti transfera toate contactele, fotografiile, mesajele si cele mai importante informatii de pe vechiul dvs. iPhone pe cel nou. Utilizarea noului instrument de migrare a datelor este simpla. Asigurati-va ca ati rezervat ceva timp pentru a permite transferul tuturor datelor, deoarece aceasta metoda va dura mai mult decat restaurarea dintr-o copie de siguranta iCloud sau iTunes.La fel ca alte iPhone-uri recente, noul SE nu are mufa pentru casti. Din fericire, daca detineti o pereche de casti wireless Apple sau Beats, exista o solutie sub forma iCloud.Daca aveti deja AirPods, AirPods Pro sau castile wireless Beats asociate cu un dispozitiv Apple care utilizeaza acelasi cont iCloud, acestea ar trebui sa se asocieze automat cu noul dvs. iPhone SE Tot ce trebuie sa faceti este sa le conectati. Pentru a face acest lucru, din setarile Bluetooth selectati-va castile din lista si atingeti conectare. Daca celelalte dispozitive Apple sunt oprite, castile se pot conecta automat, atunci cand le asezati in urechi.