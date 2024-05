Seful Vodafone, despre licitatia ANCOM: Platim 680 mil. de euro intr-o industrie cu profit de 200 mil. de euro

Directorii executivi ai celor mari trei operatori de telefonie mobila din Romania, Orange, Vodafone si Cosmote, au afirmat ca pretul pe care-l vor plati statului pentru licentele 4G, in total peste 680 de miloane de euro, este exagerat de mare.

"Vom plati peste 680 de milioane de euro, intr-o industrie care face in jur de 200 de milioane de euro profit pe an", a declarat directorul executiv al Vodafone Romania, Inaki Berroeta, in cadrul ZF Digital.

Oficialul companiei a spus ca licitatia organizata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) pentru achizitia frecventelor care vor permite operatorilor lansarea de servicii 4G, care vor aduce o viteza marita de date, s-a desfasurat in conditii normale, fara surprize neplacute.

Directorul executiv al Cosmote si Romtelecom, Stefanos Theocharopoulos, a declarat ca pretul cerut de ANCOM nu se justifica si este "exagerat de mare".

El a spus ca operatorul este gata sa lanseze serviciile de tip 4G, fara prea mari investitii in retea.

"Avem planul, avem investitiile, suntem gata sa lansam serviciile", a spus Theocharopoulos.

Jean-Francois Fallacher, directorul executiv al Orange Romania, cel mai mare operator de telefonie mobila de pe piata locala, a spus ca miza licentelor 4G a fost foarte mare si ca "a existat ceva tensiune inainte de inceperea licitatiei".

"Pretul este mare (n.r. pentru licentele 4G). Orange va demara un proces de intensificare a retelei", a spus directorul Orange.

Update: In a doua parte a zilei din cadrul conferintei ZF Digital, presedintele ANCOM, Catalin Marinescu, le-a raspuns operatorilor mobili.

"Inteleg ca operatorii se plang ca pretul licentelor este ridicat, dar, daca au participat si au decis sa achite acest pret, inseamna ca au facut niste calcule si considerat ca este oportun sa cumpere aceste licente. In plus, ei spun ca licitatia s-a desfasurat corect si sunt multumiti de rezultate", a spus Marinescu.

Cat vor plati operatorii

Cosmote, Orange, RCS&RDS, Vodafone si 2K Telecom vor plati 682,14 milioane euro pentru licentele telecom in frecventele de 800, 900, 1.800 si 2.600 MHz, suma fiind sub valoarea de pornire a licitatiei, de 726,8 milioane euro.

Potrivit informatiilor oferite de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Vodafone va plati 228.520.034 de euro, Orange 227.135.002 de euro, 179.880.000 de euro, RCS&RDS 40.000.000 euro si 2K Telecom 6.601.000 de euro.

Ofertele celor cinci operatori au fost depuse in 14 august, iar sase zile mai tarziu au fost validate de comisia de specialitate a institutiei.

Licitatia propriu-zisa pentru spectru a inceput la 10 septembrie, cand au avut loc doua runde primare, la finalul carora ANCOM a anuntat ca procesul va continua a doua zi cu noi runde, in conditiile in care cererea a depasit oferta in cel putin una dintre categorii.

Aceste licente se vor acorda cu incepere de la 6 aprilie 2014. Pentru licentiere pe termen scurt, ANCOM scoate la licitatie 10 blocuri pereche de 2,5 MHz in banda de 900 MHz si 6 blocuri pereche de 5 MHz in banda de 1.800 MHz, resurse care sunt in marea lor majoritate folosite in prezent de Orange si Vodafone.

Controlat de grupul France Telecom, Orange Romania este liderul pietei locale de telefonie mobila, cu 10,05 milioane de clienti la 30 iunie, iar Vodafone Romania este parte a grupului britanic de telecomunicatii mobile Vodafone si ocupa pozitia a doua in clasament, cu 7,79 milioane de utilizatori.

Anul trecut, afacerile Orange Romania au sc?zut cu 4,3%, la 3,98 miliarde de lei, iar profitul net a coborat cu 13,7%, la 805,6 milioane de lei.

In cazul Vodafone Romania, cifra de afaceri a scazut cu 2,3%, la 3,39 miliarde de lei, in timp ce profitul net a urcat cu 0,2%, la 487,7 milioane delei.

Al treilea jucator de profil este Cosmote Romania, o divizie a grupului elen Cosmote, controlat de OTE (Grecia).

Grupul Cosmote controleaza in Romania si Telemobil.

Cu 6,4 milioane de clienti la 30 iunie, Cosmote Romania a consemnat afaceri de 1,94 miliarde de lei in 2011, in urcare cu 8,9% fata de nul precedent, in schimb ce profitul net a coborat cu 78,3%, la 30,8 milioane de lei.

Controlata indirect de catre omul de afaceri Zoltan Teszari, RCS&RDS detine o infrastructura de telecomunicatii pe suport de fibra optica si acopera cu servicii de cablu TV, internet, telefonie fixa si mobila peste 200 orase.

Anul trecut, afacerile RCS&RDS au urcat cu 15,3%, la 2,03 miliarde de lei si a trecut pe plus, cu un castig net de 12,5 milioane de lei, de la pierderi de 70,3 milioane de lei in ruma cu un an.

Infiintata in anul 2000, 2K Telecom si-a inceput activitatea in domeniul telecom ca furnizor de bucle locale si acces la Internet.

Operatorul a devenit membru al grupului Asesoft in 2005.

Afacerile 2K Telecom au insumat 59,9 milioane de lei in 2011, de la 46,4 milioane de lei in urma cu un an.

Societatea este controlata de Alexandru Ghita - 67,12% (fratele omului de afaceri Sebastian Ghita), Vasile Domente - 8,05% (unchiul lui Sebastian Ghita) si Vasile Radu - 24,83%.

ANCOM este institutia care protejeaza interesele utilizatorilor de comunicatii din Romania.

Potrivit datelor raportate ANCOM de furnizori, piata de comunicatii a inregistrat in anul 2011 valoarea de 3,5 miliarde euro (14,8 miliarde lei, scadere cu 3% in moneda nationala).

