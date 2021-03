Centrala telefonica virtuala, o solutie eficienta pentru comunicatiile de business

Productivitate crescuta si costuri reduse

In primul rand, nu mai este necesara achizitia centralei clasice ce trebuie instalata la sediul clientului si dispar si costurile cu reparatiile sau reconfigurarile acesteia. De asemenea, implementarea noii solutii se realizeaza mai usor nefiind necesare echipamente tehnice iar costurile de mentenanta sunt mult reduse.

Scalabilitate instantanee

Cresterea sau reducerea numarului de interioare este nelimitata si se poate realiza instant (daca iti creste numarul de angajati, de exemplu, nu este nevoie sa cumperi o centrala mai mare)

Existenta unor functii avansate, ca transfer de apeluri, voicemail, music on-hold, extragere automata de statistici si rapoarte.

Monitorizare 24/7 si protectia crescuta a datelor clientilor

Fiind gazduita intr-un cloud, centrala beneficiaza de monitorizare 24/7 ceea ce face ca timpii de nefunctionare sa fie aproape nuli. De asemenea, infrastructura cloud pastreaza datele clientilor in siguranta.

Interfata sistemului este user friendly, fiind usor de inteles si de folosit de catre angajati

mesaj personalizat de intampinare pentru clientii tai

inregistarea mesajelor vocale primite de la clienti inafara programului de lucru

iti poti alege un numar favorit care sa reprezinte cat mai bine businessul tau, astfel incat clientii sa te retina usor

ai statistici si rapoarte complete despre situatia apelurilor primite/efectuate/pierdute, poti vedea in timp real ce angajat este in apel sau cati clienti sunt in asteptare

poti opta pentru inregistrarea apelurilor primite si efectuate iar acestea vor fi disponibile si accesibile oricand accesand platforma online

IVR - cu ajutorul unui singur numar de contact, clientii vor putea alege departamentul pe care doresc sa-l contacteze

daca ai mai multe birouri dar in orase diferite, poti transfera apeluri de la un sediu la altul ca si cand ar fi in biroul de langa

primesti notificare prin e-mail cu toate apelurile pierdute pentru a putea reveni la clienti

iti pune la dispozitii functii avansate de call center: cozi de asteptare, ascultare apeluri, anunturi personalizate si muzica in asteptare, transfer si redirectionare de apeluri, desfasurator de apeluri, voicemail, pop-up fisa client sau identificare automata apelant

In batalia constanta de a atrage cati mai multi clienti in detrimentul concurentei, un manager bun stie ca imaginea companiei, calitatea produselor oferite, satisfactia consumatorilor si eficientizarea costurilor sunt linii principale dintr-o strategie de business castigatoare.In majoritatea domeniilor insa, competitivitatea este crescuta, produsele si serviciile sunt similare iar pretul acestora au marje mici de diferentiere. Asadar, pentru a depasi concurenta si pentru a fi un reper in domeniul din care face parte, compania trebuie sa isi mute focusul pe indeplinirea nevoilor clientului. Chiar daca produsele satisfac aceeasi cerinta de baza, un consumator poate alege o marca fata de o alta similara, doar pentru ca prima ii ofera in plus o interactiune de calitate.In aceste conditii, oricat de mare sau de mica ar fi compania ta si orice produse sau servicii ai comercializa, un sistem telefonic prin care clientii pot lua legatura cu tine este vital. Fie ca te contacteaza pentru comenzile efectuate, fie ca vor sa afle cat mai multe detalii despre produsele pe care le oferi sau fie ca au nevoie de asistenta, faptul ca le pui la dispozitie un numar de telefon, le va conferi incredere in brandul tau iar tu vei castiga capital de imagine.Tehnologia a evoluat foarte mult in ultima vreme si sa ai un numar de contact dedicat companiei tale nu mai inseamna doar un numar de telefon de la care poti sa suni sau sa fii sunat. Nu mai inseamna nici multe echipamente tehnice cu fire interminabile conectate la o centrala scumpa care iti ocupa cel putin un perete dintr-un birou. Nu mai inseamna nici linii telefonice care au ton de ocupat aproape in permanenta. Mai degraba, sistemele telefonice de ultima generatie sunt instrumente eficiente in managementul relatiilor cu clientii, in comunicarea de marketing si cu siguranta un atu ce te diferentiaza de concurenta.Cel mai nou concept folosit in materie de comunicatii de business (fie doar pentru comunicatii interne, fie pentru clienti externi sau pentru ambele) este centrala telefonica virtuala in cloud , o solutie eficienta din punct de vedere practicabilitate si flexibilitate, ce are costuri mult reduse. Diferenta principala fata de alte sisteme telefonice este data de faptul ca centrala nu mai este prezenta fizic in sediul clientului, ci este gazduita intr-un data center (cloud).Iata care sunt principalele avantaje oferite de centrala telefonica virtuala in cloud fata de o centrala telefonica clasica sau prin IP:Asadar, daca vrei sa nu te mai confrunti cu apeluri pierdute de la clienti si sa reduci timpii de asteptare in preluarea acestora, sa ai statistici exacte cu numarul de apeluri primite si efectuate, sa poti inregistra apelurile sau sa identifici clientul care te suna, este necesar sa integrezi in cadrul companiei tale o centrala telefonica virtuala.Cea mai buna solutie de centrala telefonica din piata la care poti sa apelezi este SmartPBX, oferita de compania DotroTelecom . In afara de faptul ca solutia iti aduce eficienta si productivitate, functii avansate, pachete special concepute pentru nevoile tale de comunicare, suport si mentenanta, nu ai impusa o perioada minima contractuala. In cazul in care vei considera ca serviciile nu iti vor aduce un plus in activitatea ta, poti renunta oricand.Iata cum te poate ajuta SmartPBX de la DotroTelecom in interactiunea cu clientii tai, fara sa fii legat de un contract:Asadar, linia telefonica dedicata companiei tale nu mai reprezinta doar un numar de contact trecut pe site sau pe o carte de vizita. Dincolo de avantajele rationale pe care le ofera integrarea unei centrale telefonice virtuale in afacerea ta, ea poate face diferenta dintre a castiga sau a pierde clienti. Cu cat ai o interactiune mai rapida, mai eficienta si de o calitatea mai buna cu clientii tai, cu atat acestia vor fi mai multumiti iar tu vei capata o notorietate mai mare.