PadForce - accesoriile pentru telefoane și căști sunt importante. Iată de ce

Telefoanele și căștile sunt obiecte fără de care nu prea putem trăi.

Evident, este bine să ai o limită, însă fără aceste două lucruri viața noastră ar fi cam plictisitoare. Atunci când ne achiziționăm un telefon nou, îl scoatem din cutie și primim acea porție de serotonină când dezlipim foliile, ne strălucesc ochii ca unui cățel când îi spui de mâncare. Iar în cazul căștilor, de orice tip ar fi ele, ne dorim să fie confortabile și să ne acompanieze în fiecare zi, transformând monotonia în fericire ori de câte ori ascultăm muzica preferată.

Accesoriile fac diferența

Însă, aceste două obiecte au nevoie și de accesoriile adecvate. Ne-am dori să utilizăm telefonul așa cum a venit el din fabrică, însă, în toată graba asta a noastră, inevitabil se vor produce și accidente. Deci vrem, nu vrem, trebuie să îl protejăm cu o folie și o husă. Însă când îți cumperi un telefon nou cum ar fi iPhone, elegant, cu un design minimalist, cu siguranță nu vrei să îi strici aspectul. Iar când vine vorba de căști, bureții sau dopurile trebuie să fie potrivite pentru purtător, fiindcă la fel cum amprentele noastre sunt unice, la fel și urechile.

Cei ce au urechi mici nici nu vor să audă de acele căști rigide din plastic, care nu numai că sunt dureroase pentru ei, dar nici nu le stau fixe în canalul auditiv. Pentru toate aceste probleme există soluții, iar acestea le găsești la PadForce.

Accesorii telefoane pentru iPhone

Un astfel de telefon este o investiție importantă. Deci, este esențial să îl protejezi. La PadForce vei găsi accesorii telefoane ideale pentru acest lucru, dar care nu umbresc frumusețea telefonului tău. Vei găsi huse compatibile pentru mai multe modele ale acestui brand, confecționate din silicon transparent de înaltă calitate.

Husa adaugă un volum minim telefonului, păstrându-i eleganța, dar în același timp este foarte rezistentă, protejându-l de șocuri și zgârieturi. Husa este waterproof și dispune de strat nano anti-amprente. Pe partea posterioară a husei ai și inel de prindere, dar și suport auto magnetic. Inelul îl poți folosi ca suport atunci când vrei să vizionezi ceva sau ca să securizezi telefonul în mână. Marginile husei, inelul și suportul sunt din material de metal și poți alege între mai multe culori. Aceste detalii subliniază mai mult eleganța telefonului.

Când vine vorba de accesorii pentru telefoane este musai să alegi și o folie de protecție. Cele de la PadForce sunt din sticlă securizată, cu margini negre și fac parte din gama de rezistență premium. Folia acoperă complet ecranul, conferă o atingere plăcută și, deși este subțire și transparentă, fără a putea fi observată, este în același timp foarte dură, de 4 ori mai mult ca o folie ce nu este din sticlă securizată.

Accesorii pentru căștile tale

Fie că ai căști de tip in ear, over ear sau on ear, PadForce te așteaptă cu o multitudine de accesorii potrivite, compatibile cu o varietate de branduri renumite. Când achiziționezi o pereche de căști este posibil ca bureții sau dopurile să nu fie de mărimile potrivite. Sau în timp aceste accesorii să se uzeze sau să se piardă. Dacă ai nevoie de bureți noi aici vei găsi și variante de calitate premium, din piele naturală, ce vor avea o rezistență îndelungată. Totodată poți găsi variante din piele ecologică și catifea, care sunt foarte confortabile și plăcute la atingere. Poți opta între diferite mărimi, astfel încât să ai maximum de confort, indiferent câte ore le utilizezi.

Descoperă pe padforce.ro toate variantele de accesorii și bucură-te de gadgeturile tale mai mult timp.

Contact:

comenzi@padforce.ro

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.