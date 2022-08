HUAWEI Ads, acum și în România

Huawei a deschis in Romania hub-ul de coordonare a noua tari din regiune pentru serviciul Huawei Ads. Serviciul are ca scop constituirea unei noi modalitati de comunicare intre partenerii si utilizatorii dispozitivelor Huawei ce ruleaza Huawei Mobile Services.

Hub-ul va avea sprijin din partea a peste 200 de specialisti regionali si locali care vor dezvolta relatiile de business cu partenerii locali.

Printre acesti specialisti care au primit cu bratele deschise noua solutie de publicitate online, se numara si DWF (Digital Workforce) care a organizat pentru Huawei un eveniment inedit, DWF Talks x Huawei, cu scopul de a crea o punte comuna intre clienti si serviciul Huawei Ads, respectiv introducerea acestui nou serviciu si de asemenea, facilitarea unei adoptari rapide la noul sistem de publicitate.

Printre companiile prezente la eveniment, s-au enumerat si: DrMax, Profi, Mathaus, MedLife, Dominos Pizza si Wine Deals, acestia bucurandu-se la final de vouchere ce pot fi folosite pentru promovarea business-urilor lor.

Echipa de ads de la Huawei, a prezentat in cadrul eventumentuli DWF Talks beneficiile acestei noi platforme de publicitate care permite agentiilor de profil sau clientilor directi sa desfasoare campanii pentru cresterea vanzarilor (e-commerce), descarcari de aplicatii sau pentru cresterea vizibilitatii brandurilor.

Campaniile de Huawei ads reprezinta o modalitate unica - directa prin care se pot targeta utilizatorii acestora. Mai exact, prin intermediul acestor campanii se poate ajunge la peste 730 Milioane de utiliztori la nivel Global.

De asemenea, au fost explicate si alte beneficii pe care utilizatorii Huawei Ads le vor avea, precum costurile reduse in comparatie cu alte platforme, noile tipuri de anunturi diversificate (text, video, app icon, imagine), dar si multiplele metode de licitare (CPC, CPM, CPD, CPI).

Solutiile de publicitate Huawei includ: Programmatic Display, AppGallery si Search Network, iar traficul este generat din trei surse, respectiv aplicatiile din AppGallery, unde exista cel mai mare trafic, aplicatiile dezvoltate de Huawei, preinstalate pe dispozitivele companiei (Huawei Assistant, Browser, Huawei Search etc.) si parti terte, unde reclamele pot fi afisate atat pe telefoanele Huawei, cat si pe alte dispositive ce sunt integrate cu Huawei ads.

Prin eficientizarea standardelor internationale, in special GDPR, HUAWEI Ads imbunatateste conformitatea serviciilor sale de publicitate, sporeste eficienta operationala si promoveaza dezvoltarea sanatoasa a industriei de publicitate. Huawei a integrat acest CMP in propriile sale medii de publicitate (inclusiv aplicatii si servicii media).

Alaturi de echipa Huawei Ads, Eugen Predescu, Paid Media Director DWF, a fost amfitrionul acestui eveniment.

Eugen, impreuna cu Bianca Lohan (Head of PPC) si Andrei Darie (PPC Strategy Manager) au prezentat solutiile de advertising online pentru clientii prezenti in cadrul evenimentului DWF Talks x Huawei.

Despre DWFTalks®

DWF Talks, una dintre cele mai importante serii de evenimente dedicate industriei de digital marketing din Romania, aduce in fiecare luna cei mai importanti oameni din industrie dar si top-manageri si lideri ai unora dintre cele mai mari companii prezente in piata din Romania. Printre companiile reprezentate in cadrul evenimentelor DWF Talks s-au numarat pana acum Huawei, Lensa, F64, GoMag, MerchantPro, InnoShip, DrMax, MedLife, Dominos Pizza, Mathaus, StanleyBet, Win Bet si multe altele.

DWF este cea mai mare agentie de digital marketing din Romania, cu 9 ani de experienta, o echipa formata din peste 100 de oameni in 5 divizii diferite - SEO, Paid Media, Local SEO, Data Analytics si UX/WebDev, cu un portofoliu de peste 850 de clienti si o cifra de afaceri de peste 3 milioane € in 2021.

Printre clientii agentiei se numara: Carrefour, Sephora, Nestle, FoodPanda, Mathaus, Betano, F64, Purina, Maggi, Nurofen, DrMax, Sensiblu, Maybelline, L'Oreal.

De asemenea, agentia este recunoscuta si la nivel international, unde a castigat 2 premii la European Search Awards.

DWF face parte din familia CEE Digital Alliance, alaturi de alte 15 agentii digitale independente de top, iar de 5 ani ocupa un loc in juriul Competitiei Magazinelor Online GPeC ca specialisti SEO.

