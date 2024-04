Cumparaturile cu telefonul mobil, noua provocare a retailerilor

Platile online prin intermediul cardului bancar au fost privite, la inceput, cu temere de catre consumatori, dar astazi nu exista serviciu sau produs care sa nu poate fi platit prin aceasta metoda.

In acelasi mod, tehnologia pentru platile digitale prin intermediul telefonului mobil exista deja, iar provocarea retailerilor este de a convinge publicul ca este sigura.

Platile prin intermediul telefonului mobil ofera consumatorului posibilitatea de a plati rapid si comod in acelasi timp, a declarat Phil Curtis, directorul general al First Data Solutions, citat de Travolutions.

Oficialul companiei a declarat ca factorul principal care contribuie la adoptarea tehnologiilor care asigura plati rapide, precum cele de tip NFC (o tehnologie care functioneaza la nivelul smartphone-urilor si care permite plata prin intermediul acestor dispozitive), este un raspuns la cererea consumatorilor pentru tranzactiile de tip contactless.

"Din punctul meu de vedere, consumatorul nu stie nimic despre aceste tehnologii. Consumatorul foloseste ceea ce i se ofera", a spus Phil Curtis.

"Multe dintre lucrurile de care avem nevoie in prezent sunt guvernate de timp si de cat de ocupati sunt oamenii".

Curtis a spus ca dezvoltarea noilor dispozitive, precum smartphone-urilor si tabletele si utilizarea crescanda a Internetului, pentru cercetare si recomandare, prin intermediul retelelor sociale, schimba modul in care consumatorii apeleaza la firmele de turism.

First Data proceseaza plati electronice facute prin intermediul unor site-uri care au adoptat tehnologii precum Google Wallet, sistemul virtual de plati dezvoltat de catre Google, care poate transforma telefonul mobil intr-un instrument de plata pentru bunuri si servicii.

Curtis spune ca acest concept de "comert universal" va oferi consumatorilor o experienta continua, indiferent de canalul pe care-l folosesc si va ajuta la imbunatatirea serviciilor si a loialitatii.

In prezent, companiile au o strategie orientata pe canale, magazinul fiind ancora, iar website-ul si vanzarile tind sa fie parti diferite ale firmei. Ofertele se afla in cadrul departamentului de publicitatea, iar serviciile de loialitate in cadrul celui de marketing. Toate aceste departamente au obiective diferite. "Dar trebuie sa gasim o solutie sa aduce toate aceste departamente in acelasi loc", afirma oficialul companiei First Data Solutions.

El a mai spus ca nu a crezut faptul ca modul de comportament al cumparatorilor s-a schimbat foarte mult, in ciuda complexitatii termenilor si a cantitatii de informatie din piata, cumparaturile n-au fost nicicand mai usor de facut.

"Vom vedea din ce in ce mai multe metode de plata contactless", a spus Curtis.

Dezvoltarea comertului electronic inseamna miscarea spre o societate fara cash si se poate intampla foarte rapid, atata timp cat consumatorul poate fi convins de securitatea tranzactiilor, a mai spus reprezentantul companiei.

"Provocarea companiilor de sisteme de plata este sa convinga publicul ca tranzactiile sunt sigure".

Curtis a fost de acord ca fraudele sunt intotdeauna un subiect actual si ca industria nu poate intotdeauna anticipa cum ar putea fi compromise sistemele, dar ca exista metode eficiente de combatere a acestor probleme.