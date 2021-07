Top cele mai bune telefoane Oppo in 2021

Oppo este un brand mare in China, dar recent a facut pasi semnificativi si pe piata europeana a telefoanelor, consolidandu-se drept o alternativa autentica si de incredere la nume de marca mai cunoscute.Un astfel de succes se datoreaza partial varietatii de optiuni disponibile. Exista o multime de telefoane Oppo diferite, de la dispozitivele de varf la telefoanele Reno de gama medie, urmate de gama ieftina A-line. Iata ce sa alegi, in functie de bugetul tau. Iata cele mai bune telefoane Oppo din 2021.Acesta este in mod clar cel mai bun telefon Oppo de pe piata. Oppo Find X3 Pro ofera tot ceea ce ai putea avea nevoie, de la camere fantastice cu senzori si moduri personalizate, un ecran cu aspect minunat, procesor puternic si incarcare super rapida.Daca banii nu sunt o problema, vei fi incantat de Oppo Find X3 Pro. Desi, probabil, nu arata la fel de atractiv ca Oppo Find X2 Pro si ii lipseste camera periscop care a functionat bine pentru predecesorul sau, este impresionant de puternic cu un set de camere care ofera imagini indraznete si colorate.Oppo Find X2 Pro este unul dintre cele mai bune telefoane pe care le poti cumpara de la Oppo chiar acum, cu un afisaj de top, procesor, o gama de camere si software impecabile. Se pare ca compania a facut tot ce a putut pentru a crea cel mai bun smartphone.Motivul pentru care poate nu vei vrea sa iei in considerare acest telefon este pretul. Oppo Find X2 Pro costa mai mult decat versiunea de baza a iPhone 11 Pro Max, adica este un dispozitiv extrem de scump, cu un cost care se potriveste cu specificatiile sale.Cu toate acestea, daca vei putea trece peste pretul ridicat, Oppo Find X2 Pro merita cu siguranta atentia ta si l-am recomanda ca al doilea cel mai bun telefon Oppo pe care il poti cumpara chiar acum.Find X2 este in cea mai mare parte asemanator cu Find X2 Pro, dar cu cateva diferente care il fac mai ieftin. Diferenta principala este camerele sale triple, care, desi sunt foarte bune, sunt capabile de zoom optic de doar 2x si au mai putini megapixeli pe obiectivul ultra-larg.X2 functioneaza excelent cu un afisaj OLED de 6,7 inci remarcabil in interiorul unui corp subtire de sticla (sau ceramica) si metalic. Cu o incarcare prin cablu de 65W, poti incarca complet telefonul in 38 de minute.Este disponibil cu 8/12 GB RAM si 128/256 GB stocare, deci este un telefon rapid caruie nu ii vei umple memoria. Toate modelele ruleaza si pe cipul Snapdragon 865. Daca poti suporta diferentele minore fata de X2 Pro, X2 este mai ieftin si ofera aceeasi experienta.Oppo Find X2 Neo are un ecran OLED excelent si neted datorita ratei de reimprospatare de 90Hz, alaturi de niste difuzoare puternice. Credem ca este un telefon de gaming solid.In plus, exista si o puternica abilitate de fotografie, cu o camera versatila si fiabila, care poate chiar sa faca fotografii de noapte destul de bine. Singurul defect sunt cele cateva culori oarecum prea sterse.Telefonul in sine arata destul de putin remarcabil, iar partea din spate a acestuia este un magnet pentru amprente, dar in restul aspectelor Oppo Find X2 Neo se simte solid, fiabil si atragator.Oppo Reno 10x Zoom, numit dupa zoomul sau hibrid de 10x, este unul dintre cele mai bune smartphone-uri pe care le poti cumpara chiar acum. Are un design elegant, cu camere din spate care sunt la acelasi nivel cu partea din spate a telefonului si o sectiune distincta a camerei pop-up care gazduieste camera selfie, precum si blitul din spate.Reno 10x Zoom are, de asemenea, o gama fantastica de camere, inclusiv obiectivul sau principal de 48MP si teleobiectivul de 13MP, care este responsabil pentru zoomul de 10x (desi exista doar zoom optic de 5x).Sigur, dispozitivul este putin voluminos si nu tocmai minunat pentru o singura mana - dar acest lucru tinde sa fie cazul cu telefoanele de acest gen.Cel mai accesibil si nou membru al familiei Find X2, Oppo Find X2 Lite este un telefon 5G excelent pentru persoanele care nu doresc sa goleasca tot contul bancar.Telefonul are un ecran bun, un procesor decent pentru pretul sau si o camera principala care va face fotografii luminoase si indraznete. Este un telefon versatil si puternic, care ar fi excelent pentru pretul sau, chiar daca nu ai avea 5G.Singurul lucru care opreste acest telefon sa fie mai sus pe lista este ca membrii mai premium ai liniei Find X2 ofera, fara indoiala, o mai buna valoare pentru bani, deoarece sunt mai scumpi, dar ofera mult mai mult.