WhatsApp limiteaza partajarea mesajelor pentru a incetini raspandirea informatiilor false

Pandemia de coronavirus, care a provocat decesul a peste 70.000 de persoane la nivel mondial, a fost insotita de ceea ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a numit o 'infodemie' de informatii false, ceea ce a determinat guvernele si alte autoritati sa ceara retelelor sociale sa isi sporeasca eforturile pentru a combate aceasta problema.Intr-o postare pe blogul companiei, WhatsApp, care are peste doua milioane de utilizatori la nivel mondial, a informat ca a decis sa introduca restrictii dupa ce a observat o "crestere semnificativa" a numarului de mesaje partajate de la debutul crizei coronavirusului."Credem ca este important sa incetinim raspandirea acestor mesaje si sa pastram WhatsApp un loc pentru conversatii personale", se arata in comunicatul serviciului de mesagerie mobila.Un purtator de cuvant de la WhatsApp a precizat ca noua limita va ramane in vigoare pentru o perioada nedeterminata.WhatsApp a mai impus astfel de restrictii dupa 2018, cand zvonurile virale de pe platforma sa au declansat un val de violente si decese in India. Incepand de anul trecut utilizatorii WhatsApp au putut sa partajeze un mesaj doar catre cinci persoane sau grupuri odata, mai putin fata de limita anterioara de 20. De asemenea, aplicatia a etichetat orice mesaj care a fost partajat mai mult de cinci ori.Facebook si Twitter au raspuns la valul de informatii medicale incorecte postate in ultimele luni prin interzicerea utilizatorilor sa posteze informatii inselatoare cu privire la coronavirus, inclusiv incurajarea tratamentelor false.Insa pe WhatsApp nu este posibila moderarea directa a continutului. Conversatiile pe WhatsApp sunt protejate prin criptare astfel ca sute de persoane pot face schimb de texte, fotografi si mesaje video, fara a putea monitoriza originea mesajelor si raspandirea lor.WhatsApp sustine ca restrictiile impuse anterior au dus la scaderea cu 25% a acestor mesaje false.