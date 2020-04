Un start-up romanesc de 10 milioane de dolari, in fata investitorilor din Silicon Valley: Avem optiunea ideala pentru scenariul in care ne aflam #Interviu

Ce reprezinta Plant an App?

Cum s-a nascut Plant an App si care este piata in care activati?

La cati clienti se ridica portofoliul start-up-ul Plant an App in prezent?

Activitatea Plant an App se imparte, in prezent, intre Romania si SUA. Cum arata echipa din spate?

In prezent, sunteti in San Francisco, in cadrul unui program de accelerare. Ce ne puteti spune despre acesta?

Ce posibili investitori vizati si cat estimati ca veti ceda din actiuni?

Ce piete vizati, pe langa Statele Unite ale Americii?

Intentionati sa deschideti si birouri in alte zone decat Romania si SUA?

Care este cifra de afaceri pe care o estimati pentru anul 2020?

Cum estimati case va modifica piata de tehnologie in 2020 data fiind pandemia COVID-19?

Bogdan Litescu este un astfel de antreprenor care, prin viziunea sa, a depasit granitele tarii noastre. El a creat Plant an App, o platforma pentru crearea de aplicatii dedicate companiilor, iar zilele trecute si-a prezentat ideile in fata potentialilor investitori din Silicon Valley.Mai multe despre planurile sale, dar si despre cum vor schimba noile tehnologii mediul de business, vorbeste Bogdan Litescu, CEO Plant an App,Plant an App este o platforma de low-code, formata din tool-uri care ajuta la accelerarea procesului de transformare digitala a companiilor. Ne adresam nu doar celor din sectorul IT, ci tuturor organizatiilor in general, medii spre mari, care, de regula, inca functioneaza dupa procese manuale si chiar invechite si doresc sa le automatizeze pentru eficientizarea business-ului.Practic, tool-urile pe care noi, la Plant an App, le facem vin in intampinarea acestei probleme: companiile nu mai sunt nevoite sa scrie toate codurile de la zero, implicarea lor in acest proces se rezuma strict la realizarea unui cod specific. Propunem solutii simple, eficiente si adaptate nevoilor fiecarei companii in parte.Am lansat oficial Plant an App in noiembrie 2019. Platforma a luat nastere dintr-un alt business, DNN Sharp, fondat in anul 2006, un business care activa pe aceeasi nisa, diferenta fiind data de faptul ca DNN Sharp nu ofera o platforma completa, ci doar instrumente separate. DNN Sharp se adreseaza strict programatorilor, iar, in prezent, avem in portofoliu de peste 4.000 de clienti, 70% dintre acestia in Statele Unite ale Americii. Veniturile generate lunar se ridica la aproximativ 40.000 de dolari.Prin Plant an App ne-am pozitionat in domeniul low-code, un domeniu care se afla in plina dezvoltare si care se preconizeaza ca va cunoaste o crestere accelerata in urmatorii ani.Modelul pe care l-am aplicat la Plant an App este acela de parteneriat, implementarea solutiilor noastre fiind realizata de catre companiile-furnizor. Acesti parteneri sunt firmele de consultanta de transformare digitala. Abordand aceste companii partenere, reusim sa atragem un numar cat mai mare de noi clienti prin intermediul parteneriatelor.In prezent, avem deja 20 de clienti in portofoliu, 4 dintre acestia fiind din Romania si restul din strainatate. Din luna noiembrie, atunci cand am fondat oficial Plant an App, generam un venit recurent lunar de aproximativ 7.500 de dolari.Suntem o echipa de 18 persoane in total. Cea din Romania este formata din 14 colegi, care se concentreaza pe dezvoltarea platformei: dezvoltarea produsului, suport si testare. In Statele Unite al Americii suntem patru si acoperim partea de marketing, vanzari, dar si relatia cu investitorii.Pentru moment, trei dintre noi ne-am relocat in Romania pana la clarificarea situatiei create de pandemia COVID-19, iar in SUA a ramas doar Reza Garrow, care conduce partea de dezvoltare de produs la nivel strategic, dar este si piatra de temelie a unei viitoare echipe extinse in SUA.Participam cu Plant an App la un renumit program de accelerare de business. "500 Startups" este un program de patru luni, care faciliteaza intalniri cu mentori si diferite persoane din companii, dar si sesiuni de training si intro-uri. Start-up-urile din program primesc consultanta pe toate ariile principale: financiar, tehnologie, vanzari, business development.Plant an App este parte din cea de-a 26-a serie a programului, alaturi de alte 28 de start-up-uri din intreaga lume. Programul a organizat pe data de 26 martie, Digital Demo Day, unde fiecare start-up a sustinut un pitch transmis live catre 1.600 de investitori majoritar din Silicon Valley, dar nu numai. In cadrul Digital Demo Day, Plant an App a initiat discutii cu un numar mare de investitori, urmand sa deschida o runda de investitii cu obiectivul de a atrage 1,5 milioane de dolari. Aceste fonduri urmeaza sa fie directionate catre dezvoltarea echipei de vanzari din SUA si scalarea echipei de dezvoltare din Romania.Dupa ameliorarea situatiei produse de Covid-19, "500 Startups" va reuni start-up-urile si investitorii intr-un eveniment fizic de tip Demo Day.Am cedat deja o mica parte din actiunile Plant an App catre programul de accelerare 500 Startups si preconizam ca vom mai da investitorilor un procent de aproximativ 15-20%. Vizam, in principal, fonduri de investitii, care au deja un portofoliu bogat. Pe langa componenta financiara, analizam atent suportul pe care l-am putea primi, atat informational, cat si la nivel de resurse si cunostinte.Ne uitam in special la acele piete unde se vorbeste limba engleza nativ sau putem identifica un procent ridicat de vorbitori de limba engleza: Statele Unite ale Americii, Australia, Marea Britanie, Africa de Sud. Olanda, de asemenea, reprezinta o piata mare pentru noi, dar si India.Totodata, mai sunt si alte piete unde avem clienti, precum Italia, Franta si Germania, unde limba engleza nu este principala limba de circulatie. In cazul acestora, vizam sa atragem un partener local, pentru a putea adapta produsul pe care noi il vindem catre piata locala.Momentan nu dorim sa deschidem noi birouri, insa ne avem in plan sa dezvoltam parteneriate strategice pe noi piete. In prezent, ne uitam la piata din Japonia, o piata care dezvolta foarte mult soft-uri interne. Pentru ca nu au acces ridicat la soft-uri internationale, competitia este foarte scazuta atunci cand reusesti sa accesezi piata japoneza.In 2020, estimam ca vom ajunge la o cifra de afaceri de aproximativ 10 milioane de dolari, daca vom reusi sa atingem toti pasii pe care ni i-am propus. Mai exact, daca vom reusi sa atragem alaturi de noi aproximativ 20 de parteneri de tip companii-furnizor, acestea, la randul lor, ne vor aduce un numar de clienti mult mai mare decat cel pe care il avem acum in portofoliu.Exista inca multe incertitudini in jurul efectelor pe termen mediu si lung ale pandemiei cauzate de Covid-19. Ceea ce observam in acest moment este ca in cele mai multe dintre cazuri exista o nevoie de adaptare rapida vizibila atat in procese de business, dar in special in tehnologia folosita. Avantajul nostru este ca low-code e o optiune ideala pentru acest tip de scenariu - permite nu doar adaptarea rapida, cat si cu utilizare mai eficienta a resurselor disponibile.Raspunsul tehnologiei la pandemia globala se vede si mai departe de mediul de business, in multiple initiative ale companiilor de tehnologie, ONG-uri, chiar si developeri independenti de a crea solutii SaaS care raspund la noile provocari cu care ne confruntam.In aceasta perioada, Plant an App a inceput un parteneriat cu o astfel de initiativa, numita Alerts Made Easy, o platforma de comunicare unificata care ajuta companiile, departamentele de HR, sa transmita usor si rapid informatii, actualizari catre angajati.