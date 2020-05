Prima parcare de aeroport din Romania care accepta plata direct de pe telefonul mobil

"In aceasta perioada, in care necesitatea limitarii interactiunilor nenecesare este tot mai pregnanta, ne bucuram sa venim cu aceasta forma de plata sigura si comoda pentru soferi. Noua optiune din aplicatie completeaza planurile yeParking de a oferi comunitatii sale o gama cat mai variata de optiuni de parcare, precum si cele mai eficiente metode de accesare a acestora.Pe aceasta cale dorim sa ne oferim deschiderea in a colabora cu operatorii si administratorii de parkinguri, pentru a oferi comunitatii solutii alternative de accesare si plata a parcarii, astfel incat conducatorii auto sa poata efectua aceste operatiuni avand siguranta folosirii propriilor telefoane mobile." a declarat Mihai LODOABA, co-fondator si CEO yeParking.yeParking poate fi instalata, in mod gratuit, pe ambele sisteme de operare, iOS si Android, iar plata pentru parcarea administrata de GOTO Parking la aeroportul din Cluj-Napoca se poate efectua prin simpla scanare a cardului de acces eliberat la intrare.Pe langa optiunea de plata a parcarii de la aeroport, utilizatorii pot descoperi si cea mai mare comunitate de parksharing din Romania. Harta interactiva ofera, in timp real, acces la sute de locuri de parcare libere din Cluj, Brasov si din alte orase mari din tara, distribuite de proprietari. Iar daca se alatura lor, distribuindu-si informatiile privind parcarea, vor avea numai de castigat.Activitatea din comunitate nu ramane nerasplatita. Membrii activi primesc pK (parkCoins), cu care pot diminua costul parcarii sau pot debloca discount-uri la o lista de parteneri, care este in continua crestere.Necesitatea unui sistem modern de gestionare a parcarii Aeroportului International "Avram Iancu" Cluj era uriasa. Doar in 2018, aproape 2,8 milioane de pasageri au aterizat sau au decolat de aici. Iar numarul lor creste de la an la an."Plata direct de pe telefon a serviciilor oferite de GOTO Parking se inscrie intr-un proiect mai amplu al nostru, prin care incercam sa venim in intampinarea dorintelor clientilor nostri. In mai putin de un an, am reusit sa schimbam multe aici, am simplificat accesul in parcare si am fluidizat traficul. Aceasta solutie este o continuare fireasca a evolutiei parcarii, o completare pe masura imbunatatirilor pe care le-am facut in mod constant si pe care le continuam. Solutiile digitale nu mai reprezinta o posibila optiune viitoare, ele fac astazi parte din viata noastra si au devenit aproape obligatorii, fiind adoptate de tot mai multi cetateni.Ne bucuram ca am reusit ca prin implementarea acestei forme de plata sa adaugam inca o pozitie pe lunga lista a premierelor cu care se mandresc clujenii: prima parcare de aeroport din Romania unde plata se poate face de pe telefonul mobil", a declarat Adrian Lotrean, administrator GOTO Parking.Prin introducerea platii direct de pe mobil, GOTO Parking se inscrie in tendinta generala de digitalizare a companiilor din judetul Cluj, beneficiind de oferta de servicii a yeParking, una din companiile locale de IT, insa comunitatea locala este cea care va profita din plin de accesibilitatea, usurinta si siguranta platii cu telefonul mobil, dispozitivul care ne insoteste, astazi, pretutindeni. Cetatenii vor putea plati contactless, in deplina siguranta, folosind cel mai uzual obiect.