Noua aplicatie disponibila in Romania. Ce este ZOOMO?

Aplicatia utilizeaza noi tehnologii, precum realitatea augumentata, pentru a simplifica procesele de descoperire, achizitie si inchiriere de case, apartamente, terenuri, birouri si spatii comerciale. Practic, ZOOMO si-a propus sa modernizeze conceptul de afise si anunturi imobiliare, aducandu-le in era digitala.ZOOMO se adreseaza atat clientilor in cautare de proprietati imobiliare, cat si agentilor imobiliari profesionisti, dornici sa aiba acces rapid la proprietati exclusive. Avand in vedere greutatile pe care le intampinau pana acum clientii, precum preturile mai mici in anunturi decat in realitate, drumurile frecvente in zone diferite si multe altele, ZOOMO ofera solutii corecte si complete. Atat clientii, cat si agentii imobiliari, pot descoperi acum noi proprietati disponibile in zona in care se afla sau de care sunt interesati, chiar pe ecranul telefonului. ZOOMO este la fel de usor de utilizat precum un joc, dar are capacitatea de a transforma piata imobiliara intr-una profesionista si transparenta.Afisele digitale apar chiar pe fatada cladirilor cu proprietati disponibile, iar detaliile referitoare la pret si conditii sunt la doar un click distanta de orice utilizator. Asta inseamna ca ofertele sunt mai usor de accesat, mai transparente, dar si mai detaliate, chiar de la inceput. Mai mult decat atat, ZOOMO ofera posibilitatea identificarii pozitiei exacte a proprietatilor din jur, dar si din alte zone, oferind agentilor imobiliari acces catre proprietatile noi, exclusive. Cum multe dintre acestea au regim de comisionare zero, ele reprezinta adevarate ocazii pe piata imobiliara, atat pentru agenti, cat si pentru clienti.ZOOMO este mai mult decat o simpla aplicatie utila pentru piata imobiliara, este o adevarata resursa de viitor. Aplicatia ajuta la stabilirea unor colaborari de durata cu alti agenti profesionisti, reduce mult timpul de selectie si de tranzactionare si ajuta la descoperirea rapida si usoara a exclusivitatilor. In plus, ZOOMO creeaza o adevarata punte de legatura intre clientii care respecta plusul de valoare si agentii imobiliari seriosi, cu adevarat profesionisti.ZOOMO este o noua aplicatie creata special pentru piata imobiliara, care se diferentiaza de agregatoarele clasice prin inovatie si profesionalism.