Ce aplicatii au inventat liceenii romani in pandemie

Aplicatia CyclinGo - echipa GetOverIT, mentorata de Bosch Romania. Un proiect cu format dual, reprezentat de o vesta cu leduri care semnalizeaza inteligent prezenta biciclistilor si o aplicatie complementara. Aplicatia personalizeaza vesta, care poate promova branduri ce isi doresc vizibilitate in trafic. "Experienta acestei editii ne arata inca o data ca trebuie sa sustinem inovatia in perioada de criza. Nu o putem pune in << asteptare >> , pentru ca isi pierde vitalitatea, iar la iesirea din criza avem nevoie tocmai de creativitatea tinerilor", a remarcat Liliana Stefan-Cazacu, presedinte al Asociatiei DpIT.Aplicatia Safe Signal - echipa Entropy, mentorata de Bosch Romania. O bratara imbunatateste siguranta personala in oras. In momentul in care apesi concomitent pe cele doua butoane ale bratarii, aplicatia trimite un SMS cu pozitia ta contactelor preselectate si autoritatilor.Aplicatia Skeen - echipa Devs, mentorata de NTT DATA Romania. Poti incarca, prin intermediul aplicatiei, poza unei simple pete sau a unei urme de lovitura si primesti un diagnostic instant bazat pe inteligenta artificiala. Fotografia poate fi trimisa si unui medic, care va raspunde pacientului prin email. "In industria IT, este foarte important ca tinerele generatii sa-si intre in rol si sa preia destinele acestui domeniu pentru urmatorii 20 de ani. A venit momentul ca tanara generatie sa preia fraiele, pentru ca numai prin curaj si indemanare o comunitate poate sa mearga inainte", a constatat Daniel Metz , CEO la NTT DATA Romania.Aplicatia Safe Forest - echipa intElligence, mentorata de Fortech. Aplicatia previne defrisarile, incendiile din padure si chiar braconajul. Safe Forest inseamna dispozitive amplasate in padure si dotate cu microfon si senzor de gaz. Acestea identifica zgomotul de drujba, impuscaturile si fumul printr-un algoritm de inteligenta artificiala.Aplicatia Ding - echipa StarCoders, mentorata de Fortech. Dispozitivul Ding poate reduce numarul de accidente din trafic, prin avertizarea acelor soferi care au descarcata aplicatia cu privire la un accident iminent cu purtatorul dispozitivului (biciclisti, motociclisti, pietoni).Aplicatia Rayvion, mentorata de Fortech. Aparent o simpla cutie din metal, aceasta e prevazuta cu lumina UVC si te ajuta sa iti pastrezi obiectele folosite zilnic fara virusuri si bacterii."Referitor la proiectele din 2020, am fost impresionat de cat a crescut nivelul acestora fata de anul trecut, si, in special, de flexibilitatea si entuziasmul elevilor, care au dovedit ca sunt chiar digital natives - mi s-au parut foarte naturali in ceea ce priveste comunicarea si interactiunea online. Pe langa produsele si serviciile dezvoltate care se bazeaza pe o nevoie concreta, elevii au construit platforme online de prezentare si au gasit alte solutii inedite pentru promovarea proiectelor si a echipelor lor", a precizat Ionut Muntean, membru al juriului DpIT.