"Viitorul guvern trebuie sa castige increderea mediului de afaceri si investitorilor straini"

Cel mai important lucru care trebuie realizat de viitorul guvern, care ar fi bine sa aiba componenta politica, este sa castige credibilitate in exterior, ceea ce va insemna finantarea deficitului bugetar si existenta unei perspective de siguranta a afacerilor, a spus seful ING Bank, Misu Negritoiu.

"Personal, cred ca oricare guvern va veni, acesta va aduce imbunatatiri si corectii dezechilibrelor macroeconomice, precum si ameliorari ale mediului de afaceri, si va reusi sa castige credibilitate in exterior.

Este cel mai important lucru pe care trebuie sa-l faca guvernul care vine: sa castige credibilitate in randul mediului de afaceri si investitorilor straini.

Dupa ce castiga aceasta credibilitate, atunci poate sa-si finanteze deficitul bugetar si poate sa dea o perspectiva de siguranta a afacerilor", a declarat pentru MEDIAFAX directorul general al ING Bank Romania.

Viitorul guvern poate sa castige credibilitatea chiar prin primele masuri pe care le va adopta

"Inca de la primele masuri poate sa castige aceasta credbilitate. Nimeni nu cred ca este asa de absurd ca sa solicite corectii imediate, dar credibilitatea este importanta pentru a castiga timp ca sa se faca aceste corectii", a continuat oficialul ING.

Romania ar fi bine sa aiba un guvern format din politicieni

"Ca si rezultat al alegerilor mi-e greu sa spun daca este mai bine sau mai rau. Cred ca cel mai bine pentru noi este ca s-au terminat alegerile, ca se inceteaza campania electorala si ca politicienii, liderii, se concentreaza acum pe programe de redresare si dezvoltare.

Nici n-as exagera spunand ca nu avem guvern, intrucat exista o administratie care lucreaza, desi guvernul nu are puteri depline. Consider ca se va gasi o solutie pentru un guvern stabil, cel putin predictibil", a continuat Negritoiu.

Curtea Constitutionala a decis renumararea voturilor nule de catre BEC

Traian Basescu a obtinut la scrutinul de pe 6 decembrie 50,33% din voturi, iar Mircea Geoana 49,66%, potrivit rezultatelor finale, dar inca nevalidate. Totusi, Curtea Constitutionala a decis, vineri, renumararea voturilor nule de catre BEC pentru a se stabili daca exista diferente intre datele consemnate in procesul-verbal si realitatea constatata.

Romania nu mai are un Guvern cu puteri depline de la inceputul lunii octombrie, ceea ce inseamna ca nu poate aproba bugetul pentru 2010.

Coalitia de guvernare formata din PSD si PDL s-a rupt la inceputul lunii octombrie, dupa ce PSD a anuntat demisia ministrilor partidului ca urmare a revocarii din functia a ministrului de Interne Dan Nica.

Ulterior, Parlamentul a aprobat o motiune de cenzura initiata de PNL si UDMR, astfel ca, potrivit Constitutiei, Guvernul Boc se considera demis, fiind prima data in perioada postrevolutionara cand o astfel de motiune a fost aprobata.

Romania are un acord stand-by cu FMI pe doi ani, pentru suma de 12,95 miliarde euro, bani care intra in rezerva BNR. Pachetul total de finantare externa pe care ar trebuie sa-l primeasca Romania, de la Fond, Uniunea Europeana, BM si BERD, este in suma de aproximativ 20 de miliarde euro.

O misiune a FMI s-a aflat la Bucuresti, in perioada 28 octombrie - 9 noiembrie, pentru a doua revizuire a acordului stand-by, dar Romania nu a indeplinit toate conditiile pentru finalizarea procedurii.

Ministrul interimar al Finantelor, Gheorghe Pogea, a afirmat, vineri, ca o delegatie a FMI si CE va sosi in Romania la inceputul saptamanii viitoare, pentru a discuta cu Guvernul in exercitiu despre proiectul de buget pentru 2010.

