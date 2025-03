Tot ce trebuie știut despre România anului 2025. Greșelile Guvernului și efectele sancțiunilor SUA. Prof. Coșea: „Marea speranță e să evităm criza”

Din punct de vedere economic, 2025 este un an dificil pentru România. Cauzele interne și externe indică mai degrabă o îndreptare către o recesiune, decât către o revenire la progresele de dinainte de „COVID”, potrivit economiștilor. Pentru a înțelege întreg contextul, Ziare.com a discutat cu profesorul Mircea Coșea.

În 2025, marea provocare pentru România va fi „supraviețuirea”, nu evoluția. Astfel, profesorul de macroeconomie aduce un prim argument, referitor la politicile guvernamentale greșite, implementate în ultimii ani, de alianța PSD + PNL.

„2025 este un an cu probleme foarte importante pentru toată economia românească. Sunt câteva lucruri care nu pot fi evitate și care automat, vor afecta și întreprinderile mici și mijlocii.

În primul rând, avem niște cauze interne care nu pot fi sancționate. Sunt cauze care duc la încetinirea activității economice. Probabil că în anul 2025 vom avea posibilitatea să nu intrăm în recesiune tehnică, dar oricum va fi o creștere minimă a activității economice sau chiar stagnantă. Nu văd nicio posibilitate ca în acest an să rezolvăm problema prețurilor la energie. Chiar dacă se menține plafonarea, prețurile sunt mari, iar plafonarea, pe de altă parte, ridică probleme importante pentru buget. Per ansamblu, economia nu poate avansa, poate cel mult să supraviețuiască”, a declarat Mircea Coșea.

Produse și servicii din ce în ce mai scumpe. „În România, inflația va rămâne la un nivel ridicat, mai mult decât media europeană”

Prețurile vor continua să crească la produse și servicii, în timp ce întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) vor trebui să se confrunte cu mari provocări.

„În al doilea rând, nu există niciun fel de element care să ne încurajeze în direcția scăderii importante a inflației. Inflația va rămâne la un nivel ridicat, mai mult decât media europeană. Sunt chestiuni care s-au făcut greșit în anul 2024 făcute de Guvernul României, și anume, creșteri de cheltuieli, de salarii, de pensii, care și ele au contribuit la creșterea inflației. Pe de altă parte, toate aceste elemente care duc la îngreunarea activității mediului de afaceri, respectiv a întreprinderilor mici și mijlocii.

Ordonanța ‘Trenuleț’ lucrează în defavoarea mediului de afaceri, de exemplu. Plus salariul minim introdus la nivel european, toate aceste lucruri presupun o apăsare mare pe angajator, fie că vorbim despre IMM-uri sau întreprinderi mari. Toate aceste cheltuieli suplimentare pe care angajatorul trebuie să le facă se vor regăsi în costuri, până la urmă. La raft, mărfurile vor fi mai scumpe, utilitățile vor fi mai scumpe, inclusiv din cauza prețului la carburant, care a fost majorat”, a atenționat profesorul de la ASE.

Efectele anulării și reprogramării alegerilor. „E foarte puțin probabil ca din 2025 să avem o reducere a deficitului la cotele programate”

Anularea controversată a alegerilor, criticată de SUA și de Comisia de la Veneția, respectiv reprogramarea scrutinului atât de târziu, continuă să genereze suspiciuni din partea investitorilor, ceea ce nu poate avea decât efect negativ pentru economie.

„Elementul principal care poate să ducă la anumite greutăți este prelungirea campaniei electorale. Campania electorală prelungită până la mijlocul acestui an nu dă posibilitatea Guvernului să introducă măsuri radicale, chiar dacă se află sub presiunea acordurilor făcute cu Uniunea Europeană, pentru reducerea deficitului pe o perioadă de șapte ani - e foarte puțin probabil ca din acest an, 2025, să avem o reducere a deficitului la cotele programate”, a mai avertizat Mircea Coșea.

Cum vor afecta România noile taxe impuse de către Donald Trump. „Nu vom găsi foarte rapid piețe de desfacere mai convenabile”

Pe lângă deciziile greșite ale Guvernului PSD + PNL, catalizatorii perspectivelor negative asupra economiei românești sunt și factorii externi, ce nu pot fi trecuți cu vederea.

„La acest lucru se mai adaugă și factorii externi, pe care nu i-am așteptat, dar care au venit peste noi și au adus greutăți. Acești factori externi nu s-au referit doar la prelungirea războiului din Ucraina, care evident, ne-a adus și pierderi importante, dar se referă la noua politică pe care o dezvoltă noua administrație americană, domnul președinte Trump. Aici vorbim despre presiunea pe care o face pe Uniunea Europeană, din punctul de vedere al taxelor vamale. Presiunea se aplică în special la mijloacele de transport, care ne afectează pe noi în mod direct, pentru că România este aproape cea mai importantă țară din Europa, producătoare de subansambluri, motoare, piese de schimb pentru industria auto europeană, deci noi suntem subcontractori ai industriei europene, localizate în țările occidentale: Germania, Franța, Italia. Orice atac la aceste sfere de producție și de distribuție ne afectează și pe noi.

Apoi, avem un efect negativ direct asupra României, prin aceste taxe ce se măresc, pentru oțel și aluminiu. România este exportator de oțel și aluminiu în Statele Unite ale Americii. Din acest punct de vedere, România este pe locul 11, pe lista exportatorilor de oțel și aluminiu în Statele Unite ale Americii. Deci vom fi afectați de noua politică americană. Asta înseamnă o scădere a producției, pentru că nu vom găsi foarte rapid piețe de desfacere mai convenabile. Acest lucru ar putea conduce chiar la șomaj”, a declarat cadrul universitar.

Investitorii străini țin tare de portofel. „România a fost atacată firesc de administrația americană, ca fiind o țară în care nu există democrație”

În contextul menționat, investitorii străini nu se vor grăbi cu injecții de capital în economia românească.

„În plus, nu putem spera în acest an și nici anul următor la o creștere a investițiilor străine în România. Țara noastră a suferit un atac de natura imaginii. E important ratingul pe care ni-l dau agențiile de profil. În acest moment, ratingul nu este bun, ci negativ. Trebuie precizat că apare și ratingul politic. În ultima perioadă, România a fost atacată firesc de administrația americană, ca fiind o țară în care nu există democrație, ori în care există democrație de tip hibrid. A fost o condamnare directă la adresa măsurilor pe care statul român le-a luat în legătură cu alegerile.

Toate acestea pun România într-o lumină negativă pe plan internațional, de nesiguranță statală și politică. Astfel, investitorii străini nu vor veni acum, ci vor aștepta până când se va clarifica situația. Asta dacă se va clarifica. România nu este o țară frecventabilă, din punctul de vedere al investițiilor străine”, a precizat profesorul.

Obținerea creditelor bancare și a finanțărilor europene, sub semnul întrebării. „România are dificultăți mari în realizarea jaloanelor, a măsurilor din PNRR”

Afacerile românești mici și mijlocii vor trebui să-și planifice bine strategiile, respectiv bugetele, dacă vor să se lanseze pe piață, în 2025.

„Cei care vor să-și dezvolte acum o afacere trebuie să fie foarte prudenți, foarte precauți. Există o șansă, de a mai scădea costul creditului. Și dobânda are o slabă tendință de destabilizare. Dar băncile din România nu sunt foarte favorabile investițiilor în producție. Deci oricine își dorește să facă o afacere, va avea probleme cu obținerea unor credite. Programele guvernamentale, care sunt mai clare în acest an, nu dispun de toate fondurile necesare, sunt limitate. Nu pot atrage fondurile europene în măsura în care ar trebui, pentru că România are dificultăți mari în realizarea jaloanelor, a măsurilor din PNRR. Toate lucrurile duc în direcția restrângerii capitalizării. Pe de altă parte, piața pentru IMM-uri nu este nici ea sigură. Acestea, care în multe situații joacă roluri de subcontractori, pot fi afectate de restrângerea marilor companii”, a declarat Coșea.

Românii nu-și mai permit să cheltuiască așa cum o făceau în alți ani. „Este evident că în România scade consumul”

În 2025, românii nu-și mai permit să-și facă toate poftele, așa cum au procedat în ultimii ani, subliniază Mircea Coșea, care speră ca România să nu intre într-o criză economică.

„Încă un aspect: este evident că în România scade consumul. Capacitatea de lichiditate a populației este micșorată. Pensiile nu au crescut cum trebuiau să crească, cu 12% la începutul acestui an, salariile n-au mai crescut, s-au blocat. Există o scădere a consumului. Deci și piața acestor produse de uz imediat și vital, cum ar fi alimentele, îmbrăcămintea, sunt elemente care vor fi afectate, pentru că scade consumul.

Din punctul meu de vedere, cel mai afectat domeniu al activității este cel al producției de medicamente și echipamente medicale. Există o cerere din ce în ce mai mare în România pentru aceste produse, pentru medicamente. Sănătatea populației este din ce în ce mai precară, nu s-au construit spitalele despre care s-a promis că se vor construi, nu s-au adus utilajele de ultimă generație în materie de procedură medicală, iar scumpirea medicamentelor a fost aproape spectaculoasă. Și aici va fi o dificultate foarte mare. În piață nu există lichiditate. Deci anul 2025 e un an care după părerea mea nu va aduce niciun progres economiei. Marea speranță a economiei românești în 2025, din punctul meu de vedere, este să nu cadă, adică să nu intrăm în criză. Să rămânem cu o creștere economică minimă, dar să fie creștere economică!”, a mai precizat analistul.

Stagflația pândește România. Cheltuielile de apărare, o mare provocare. „E foarte mică participarea României la producția de armament, spre deosebire de alte țări”

Fenomenul stagflației (stagnare economică, dar inflație) trebuie luat în serios, în cazul României, mai ales în contextul în care Guvernul are în plan creșterea cheltuielilor pentru apărare.

„S-ar putea să se întâmple asta, dar deocamdată, nu. Pe fondul acestor mișcări politice, care au loc în România, în anumite domenii, guvernul cedează și acordă anumite modificări ale Ordonanței Trenuleț, ceea ce pot duce la o anumită echilibrare.

Dacă lucrurile se clarifică din punct de vedere politic și societatea intră în normalitate, nu înseamnă că vom avea rezultate foarte bune în viitorul apropiat, pentru că suntem obligați să facem cheltuieli bugetare foarte mari, în perioada care vine. Atât Uniunea Europeană, cât și NATO, ne cer să ridicăm procentul din PIB pentru cheltuielile de apărare. Vorbim despre o cheltuială suplimentară mare pe care România o va face, ce nu poate să aibă efecte pozitive, deocamdată. Din păcate, noi nu avem o politică de dezvoltare în privința tehnicii militare. Noi importăm tehnică militară. E foarte mică participarea României la producția de armament, spre deosebire de alte țări care au reușit foarte mult în direcția aceasta, țări precum Polonia și Ungaria”, a punctat Coșea.

Micii întreprinzători, în fața unor mari provocări. „Nu există deocamdată niciun element care să încurajeze, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor, la niciun nivel în România”

În cazul micilor antreprenori, toate aceste realități economice trebuie luate în calcul, înaintea unor injecții de capital.

„Deci pentru a încerca să găsim niște elemente care să ‘sfătuiască’ cumva IMM-urile din România, este foarte complicat. Orice business plan care s-ar face, trebuie să țină cont de aceste elemente de factură negativă. Nu există deocamdată niciun element care să încurajeze, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor, la niciun nivel în România”, a concluzionat Mircea Coșea.

