Ministerul Finanțelor s-a împrumutat, din nou, peste un miliard de lei de la bănci. O mare parte din împrumuturile în creștere este necesară pentru plata datoriilor

Ministerul Finanțelor a împrumutat, joi, 9 octombrie, 1,063 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat și una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României.

Ministerul a împrumutat 400 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni cu o maturitate reziduală la 178 luni și un randament mediu de 7,39% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 759,5 milioane de lei.

Vineri este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligațiuni.

De asemenea, MF a împrumutat 663 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont cu maturitatea la 12 luni, la un randament mediu de 6,72% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,185 miliarde de lei.

Ministerul Finanțelor (MF) a planificat, în luna octombrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 990 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitațiilor de obligațiuni.

Suma totală, de 7,99 miliarde de lei, este cu 995 milioane de lei mai mare față de cea care a fost programată în luna septembrie a acestui an, de 6,995 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.

