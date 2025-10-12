Ministerul Finanțelor s-a împrumutat, din nou, peste un miliard de lei de la bănci. O mare parte din împrumuturile în creștere este necesară pentru plata datoriilor

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 18:41
198 citiri
Ministerul Finanțelor s-a împrumutat, din nou, peste un miliard de lei de la bănci. O mare parte din împrumuturile în creștere este necesară pentru plata datoriilor
Bani FOTO Pexels

Ministerul Finanțelor a împrumutat, joi, 9 octombrie, 1,063 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat și una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României.

Ministerul a împrumutat 400 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni cu o maturitate reziduală la 178 luni și un randament mediu de 7,39% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 759,5 milioane de lei.

Vineri este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligațiuni.

De asemenea, MF a împrumutat 663 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont cu maturitatea la 12 luni, la un randament mediu de 6,72% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,185 miliarde de lei.

Ministerul Finanțelor (MF) a planificat, în luna octombrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 990 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitațiilor de obligațiuni.

Suma totală, de 7,99 miliarde de lei, este cu 995 milioane de lei mai mare față de cea care a fost programată în luna septembrie a acestui an, de 6,995 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.

...citeste mai departe despre "Ministerul Finanțelor s-a împrumutat, din nou, peste un miliard de lei de la bănci. O mare parte din împrumuturile în creștere este necesară pentru plata datoriilor" pe Ziare.com

Ediție nouă a titlurilor de stat Fidelis. Dobânzi neimpozabile și posibilitatea de a retrage oricând banii
Ediție nouă a titlurilor de stat Fidelis. Dobânzi neimpozabile și posibilitatea de a retrage oricând banii
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS în lei și în euro, vineri, 10 octombrie. Ca și la cele precedente din acest an, titlurile includ dobânzi...
Autoritatea de Supraveghere Financiară va putea obliga firmele de investiții să reducă expunerile riscante
Autoritatea de Supraveghere Financiară va putea obliga firmele de investiții să reducă expunerile riscante
Ministerul Finanțelor a lansat un proiect de lege care modifică Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare. Noile reguli...
#Ministerul Finantelor, #imprumut, #banci, #datorie publica Romania , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”