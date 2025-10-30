Ministerul român de Interne trebuie să cumpere un avion pentru a supraveghea frontiera externă a UE. Cât urmează să coste achiziția

Avion de tip C-27 J Spartan, care ar putea servi și la supravegherea graniței - FOTO roaf.ro

Inspectoratul General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al României organizează o licitație pentru a cumpăra un avion.

Contractul are o valoare estimată la peste 26,6 milioane de euro și va fi finanțat din fonduri IMFV (Instrumentul european pentru managementul frontierelor și politica de vize) și de la bugetul de stat al României, informează Hotnews la data de 30 octombrie 2025.

Licitația, anunțată în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), se referă la o aeronavă care să fie folosită la supravegherea aeriană a frontierei de stat, precum și pentru misiuni Frontex de monitorizare a granițelor externe UE, în cooperare cu alte state.

Procedura de licitație anunțată pe SEAP a început în ziua de 30 octombrie.

„România a fost acceptată în Spațiul Schengen în martie 2024 pentru frontierele aeriene și maritime, iar în ianuarie 2025 pentru frontierele terestre. Această integrare impune standarde ridicate de securitate și monitorizare a frontierei, iar dotarea cu aeronave moderne este un factor esențial pentru a respecta cerințele de securitate prin creșterea capacităților operaționale”, precizează MAI, în contextul organizării acestei licitații.

„Achiziționarea unui avion destinat misiunilor de supraveghere aeriană va permite extinderea capacității operative a Inspectoratului, prin acoperire rapidă și eficientă a unor zone întinse și greu accesibile terestru, oferind sprijin structurilor de frontieră în timp real. De asemenea, avionul va fi folosit și pentru misiuni Frontex de monitorizare a granițelor externe UE, în cooperare cu alte state”, explică documentul elaborat de MAI.

