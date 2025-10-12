Sfaturile unui miliardar AI de 28 de ani pentru adolescenți: „Petreceți tot timpul” făcând asta și veți avea un „avantaj uriaș”

Adolescenții care visează la cariere profitabile în tehnologie ar trebui să profite de oportunitatea de a-și perfecționa abilitățile în inteligența artificială, implicându-se în numărul tot mai mare de instrumente AI pentru generarea de cod, spune miliardarul și cofondatorul Scale AI, Alexandr Wang.

„Trebuie doar să înveți cum să folosești aceste instrumente la maxim,” a spus Wang într-un episod recent al podcastului „TBPN”.

Când a fost întrebat care este cel mai bun sfat pentru tineri, Wang a răspuns: „Este imposibil să subestimezi cât de mult am fost radicalizat de codarea AI.”

Codarea AI presupune folosirea inteligenței artificiale pentru a genera cod software original doar prin tastarea comenzilor și instrucțiunilor. Aplicații de codare AI, precum Replit și Cursor, permit scrierea de cod sau chiar dezvoltarea unei noi aplicații, fără a fi necesare cunoștințe în programare sau inginerie computerizată.

„Este, de fapt, într-un fel, un moment incredibil de discontinuitate, unde, dacă petreci, să zicem, 10.000 de ore jucându-te cu aceste instrumente și învățând să le folosești mai bine decât alții, acesta este un avantaj uriaș,” a spus Wang, care a cofondat Scale AI în 2016 și a transformat-o într-un unicorn tech evaluat recent la 29 de miliarde de dolari.

Wang a comparat actuala perioadă de avans rapid tehnologic cu primele zile ale revoluției computerelor, când oameni precum „Bill Gates ai lumii” au profitat de avantajul de a fi primii care au adoptat computerele și software-ul.

De fapt, cofondatorul Microsoft a spus că și-a petrecut adolescența ieșind pe ascuns din casa părinților noaptea pentru a petrece ore întregi învățând să scrie cod software, datorită unor aranjamente norocoase cu o companie locală din Seattle care îi oferea acces gratuit la calculatoare.

Wang crede că adolescenții din această eră ar face bine să urmeze exemplul lui Gates și să petreacă cât mai mult timp învățând să folosească instrumente de codare AI: „Acest moment se întâmplă chiar acum — și dacă ai, să zicem, 13 ani, ar trebui să petreci tot timpul vibe coding,” a spus el în podcast. „Așa ar trebui să-ți trăiești viața.”

Capacitatea AI de a programa va egala nivelul lui Wang „în următorii cinci ani”

Wang are o avere estimată la 3,2 miliarde de dolari, potrivit Forbes, și a fost recrutat de Meta în iunie pentru a ocupa funcția de chief AI officer. În ciuda succesului său imens și a poziției sale în industrie, chiar și Wang crede că „literalmente tot codul pe care l-am scris în viața mea … va putea fi produs de un model AI în următorii cinci ani,” a declarat el pentru „TBPN.”

Ideea că programele AI ar putea replica munca celor mai buni programatori din lume alimentează deja îngrijorările că programarea software ar putea să nu mai fie o carieră promițătoare. Companiile își cresc deja utilizarea programelor AI pentru codare și, în unele cazuri, le folosesc pentru a înlocui programatorii umani.

Totuși, Wang și alți specialiști din domeniu consideră că este important ca adolescenții să învețe programare, mai ales combinată cu familiarizarea cu instrumentele AI relevante care le pot maximiza abilitățile.

„Pe măsură ce codarea devine mai ușoară, mai mulți oameni ar trebui să codeze, nu mai puțini!” a scris Andrew Ng, cofondator al laboratorului de cercetare Google Brain, într-o postare pe LinkedIn din martie, adăugând: „Una dintre cele mai importante abilități viitoare va fi capacitatea de a spune unui computer exact ce vrei, astfel încât să poată face asta pentru tine.”

Ng a numit această perioadă „cel mai bun moment de până acum pentru a învăța să codezi,” menționând în postare că lucrătorii cu abilități solide de codare vor putea folosi instrumentele AI mai eficient decât oricine altcineva, făcându-i doriți de angajatori care caută deja angajați cu abilități AI.

Și, în timp ce oricine poate folosi instrumente AI pentru a genera cod și a crea aplicații sau startup-uri noi, antreprenorii „care înțeleg limbajul software-ului prin cunoștințele lor de codare” pot comunica ce vor să construiască AI „mult mai precis” decât oricine altcineva, a adăugat Ng, potrivit cnbc.com.

