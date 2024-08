Mihai Tanasescu ar accepta functia de premier

Reprezentantul Romaniei la FMI, Mihai Tanasescu, nu exclude acceptarea postului de premier, daca va fi propus pentru aceasta functie dupa alegerile prezidentiale, dar atentioneaza ca nu este tipul de persoana care sa se roage de partide pentru a forma o majoritate parlamentara.

"Este onorant pentru mine daca mi se va oferi acest lucru (postul de premier - n.r.). Nu sunt in general un tip care sa umblu cu mapa de la un partid la altul si sa ma rog pentru a forma o majoritate.

Cred ca o discutie dupa aceasta data legata de aceasta problema trebuie sa aiba loc in mod serios cu toate partidele politice, pentru a se putea vedea exact ce tip de majoritate se poate forma pe termen mediu si lung, in asa fel incat reformele sa poata fi aplicate corect", a declarat Tanasescu in emisiunea "Dupa 20 de ani", difuzata duminica la Pro Tv.



El a confirmat, la intrebarea moderatorului, ca nu ar exclude acceptarea unei propuneri pentru a ocupa postul de premier, daca aceasta ii va fi facuta.



Reprezentantul FMI a mentionat ca a mai avut discutii in aceasta perioada legate de preluarea postului de premier, insa nu a primit nicio propunere clara pentru aceasta functie.



"Nu mi s-a propus inca foarte, foarte clar, iar in momentul de fata cred ca cel mai important este sa avem o stabilitate politica, in al doilea rand sa cream o majoritate care sa fie acceptata si, in al treilea rand, sa avem desenat un program foarte coerent pentru a putea sa mergem mai departe", a aratat Tanasescu.



El nu crede insa in formarea unui guvern de tehnocrati.



"Nu ca nu ar putea sa duca lucrurile la bun sfarsit. Dar clasa politica trebuie intotdeauna respectata pentru ca duce puterea unui guvern. Fara un consens nu poti sa duci la indeplinire un program", a mentionat Tanasescu.



Intrebat care a fost motivul pentru care a preferat sa renunte la functia politica, Tanasescu a explicat ca viata in Parlament este mai putin activa comparativ cu felul sau de a fi, mai vibrant, mai activ.



"Poate nu m-am regasit cu totul in acest tip de viata si poate de aceea am cautat sa ma indrept spre o munca mult mai pasionala", a spus Tanasescu.

