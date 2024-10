O eroare majoră din Microsoft Word șterge documentele în loc să le salveze. Cum se poate rezolva

Microsoft a anunțat recent existența unei erori critice în Microsoft Word, procesorul de text utilizat de miliarde de persoane la nivel global. Bug-ul afectează exclusiv utilizatorii Word pentru Microsoft 365, versiunea 2409, build-ul 18025.20104 și poate duce la ștergerea neintenționată a fișierelor în momentul salvării acestora.

Această eroare apare în două situații specifice: atunci când numele fișierului include simbolul „#” sau când extensia fișierului este scrisă cu majuscule, cum ar fi .RTF sau .DOCX. Scenariul tipic implică următoarele: utilizatorul modifică un document și, la închiderea Word, când este întrebat dacă dorește să salveze schimbările, alege opțiunea „Da”. În loc să salveze modificările, programul șterge documentul, iar acesta dispare imediat.

Până la o soluție definitivă, Microsoft a propus câteva metode de evitare a pierderii datelor. Utilizatorii pot reveni la o versiune anterioară a Word, dacă aceasta nu este afectată de bug. De asemenea, este recomandat să se verifice Recycling Bin pentru a recupera fișierele șterse accidental.

O altă măsură este salvarea manuală a documentelor înainte de a închide aplicația, pentru a evita declanșarea bug-ului. Dezactivarea opțiunii „Don’t show the Backstage when opening or saving files with keyboard shortcuts” din File > Options > Save poate reprezenta o altă soluție temporară. Pentru a preveni problema, utilizatorii ar trebui să evite folosirea simbolului „#” și a extensiilor de fișiere cu majuscule în denumirile fișierelor.

Ads

Microsoft recomandă utilizatorilor să ia măsuri de precauție pentru a preveni pierderea datelor. Crearea de copii de rezervă ale documentelor importante este esențială, la fel și verificarea frecventă a versiunii de Word instalată pe dispozitiv.

Salvarea manuală a documentelor înainte de închiderea aplicației este o altă măsură preventivă utilă. Până la rezolvarea completă a erorii, este recomandată evitarea utilizării simbolului „#” și a extensiilor de fișiere scrise cu majuscule.

...citeste mai departe despre "O eroare majoră din Microsoft Word șterge documentele în loc să le salveze. Cum se poate rezolva" pe Ziare.com

Ads