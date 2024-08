Setarea din Windows 11 pe care o mulțime de utilizatori o așteptau este aici! Cum se poate activa

Windows 11 îmbunătățește experiența de vizionare a conținutului HDR (High Dynamic Range) cu o nouă setare disponibilă în build-ul 27686, distribuit pe Canary Channel. Această actualizare vine în întâmpinarea problemelor întâmpinate de utilizatorii de PC care utilizează monitoare HDR, oferind soluția ideală pentru a viziona conținut HDR fără a fi nevoie să activezi constant modul HDR pentru întreaga sesiune de utilizare.

Până acum, utilizatorii Windows 11 care doreau să se bucure de conținut HDR, cum ar fi filme și jocuri, trebuiau să activeze manual opțiunea HDR din meniul System – Display. Dacă opțiunea HDR nu era activată, conținutul HDR era redat în modul SDR (Standard Dynamic Range), ceea ce ducea la o imagine mai întunecată și cu mai puține detalii.

Noua setare „Allow HDR Video Streaming Even When HDR Is Off” permite PC-urilor echipate cu monitoare HDR să comute automat la modul HDR atunci când întâlnesc conținut encodat HDR. Astfel, utilizatorii nu vor mai fi nevoiți să activeze manual modul HDR pentru fiecare clip sau joc HDR, ci pot lăsa opțiunea debifată pentru a menține un mod SDR optimizat pentru desktop și alte activități care nu necesită HDR.

Cum funcționează:

Activare Automată HDR: Noua setare asigură că, deși HDR nu este activat în mod constant, PC-ul va comuta automat la modul HDR atunci când întâlnește conținut HDR, oferind o experiență vizuală superioară fără a compromite calitatea în modurile SDR.

Vizionare Full-Screen Recomandată: Pentru a beneficia de o experiență HDR completă, Microsoft recomandă să vizionați clipurile HDR în modul full-screen. Acest lucru ajută la maximizarea avantajelor HDR și la asigurarea unei calități optime a imaginii.

Opțional – Auto HDR: Utilizatorii pot, de asemenea, activa funcția Auto HDR pentru jocuri compatibile, permițând aplicațiilor să comute automat la HDR pentru o experiență vizuală îmbunătățită.

...citeste mai departe despre "Setarea din Windows 11 pe care o mulțime de utilizatori o așteptau este aici! Cum se poate activa" pe Ziare.com

Ads