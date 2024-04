Parteneriatul Microsoft - Yahoo, in vizorul autoritatilor antitrust

Autoritatile antitrust ale Uniunii Europene (UE) poarta discutii informale cu Microsoft si Yahoo privind parteneriatul celor doua companii in domeniul cautarilor online, acestea avand mai mult un caracter informativ decat de ancheta, a declarat o sursa apropiata situatiei.

"Au loc discutii informale intre Comisia Europeana si Microsoft, respectiv Yahoo, cu privire la parteneriatul acestora in domeniul cautarilor online", a spus sursa, fara a oferi alte detalii, informeaza Mediafax.

Specialistii din domeniu considera ca este prea devreme pentru a spune daca executivul comunitar va deschide o ancheta formala.

Microsoft a confirmat ca poarta discutii cu executivul UE.

"Asa cum am spus si la anuntarea parteneriatului, am anticipat ca acest acord va fi analizat amanuntit in SUA si UE. Suntem increzatori ca intelegerea va fi finalizata pana la inceputul anului 2010", a spus purtatorul de cuvant al Microsoft, Jack Evans.

Reprezentantii CE nu au fost disponibili pentru comentarii.

Microsoft si Yahoo au semnat, in iulie, un acord in domeniul cautarilor online, valabil pentru o perioada de zece ani, pentru a putea concura cu Google, grup care controla, in iulie, 67,5% din piata de profil.



