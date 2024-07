Microsoft se pregateste sa deschida primele magazine in Europa

Microsoft se pregateste sa-si extinda in Europa reteaua de magazine retail, utilizata in SUA, Canada si Puerto Rico, pentru promovarea brandului si comercializarea produselor software si a computerelor si gadget-urilor care ruleaza sistemele de operare Windows dezvoltate de companie.

Microsoft a discutat cu mai multi proprietari din Marea Britanie, vizand spatii comerciale pentru a deschide inca de anul viitor primele magazine.

Compania este increzatoare ca va reusi sa deschida primele unitati in 2013, a afirmat o sursa apropiata discutiilor, citata de Financial Times, preluat de The Verge.

Decizia finala privind extinderea retelei de magazine Microsoft in Europa depinde de o ultima analiza a performantei retelei retail din Statele Unite.

Contactat de Financial Times, un purtator de cuvant al compainei a refuzat sa comenteze informatiile.

Microsoft vinde in magazinele sale pachete software precum Windows si Office, produse hardware proprii ca tableta Surface cu Windows 8 sau consola Xbox, dar si gadget-uri ale partenerilor ce ruleaza sistemele de operare ale companiei, precum smartphone-urile Nokia si HTC cu Windows Phone 8 sau PC-uri cu Windows 8.

Zvonurile din piata sugereaza ca Microsoft ar putea chiar sa dezvolte propriul smartphone cu Windows Phone, iar de anul viitor va fi disponibil Xbox TV, un set-top box pentru televizor cu Windows 8, care va rula jocuri de pe platforma online Xbox Live. Compania nu a precizat data lansarii si pretul Xbox TV.

Ads