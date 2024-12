Kia si Microsoft lanseaza sistemul infotainment UVO

Kia a anuntat lansarea unui nou sistem de comunicatii si entertainment inovativ dezvoltat in colaborare cu Microsoft. Denumita "UVO Powered by Microsoft", tehnologia va debuta in vara pe noul Sorento.

Noul sistem infotainment propus de Kia este bazat pe software-ul Windows Embedded Auto dezvoltat de Microsoft si ofera operare voice si touch-activated pentru managementul sistemului audio sau folosirea telefonului mobil. Sistemul dispune de o serie de functii vocale si control de la distanta.

Spre exemplu, soferul poate accesa cu usurinta meniul sistemului fara a atinge vreun buton, ci doar folosind scurte comenzi vocale care sunt recunoscute de UVO (n.n. - prescurtarea de la "your voice"). De asemenea, sistemul poate raspunde la intrebari de genul "Ce melodie canta?".

Deocamdata, producatorul nu a mentionat daca va implementa alte limbi in afara de limba engleza. Tehnic vorbind, interfata UVO prezinta un display color de 4,3 inch pe care sunt afisate diverse informatii, precum continutul media, agenda telefonului mobil si date despre starea vehiculului.

Aditional, ecranul afiseaza si imaginile preluate de camera video pentru mersul in marsarier. UVO este o platforma deschisa care se integreaza fara probleme cu o gama larga de celulare, playere mp3 sau iPod-uri si alte dispozitive. Noua tehnologie UVO va fi prezentata in cadrul salonului international de produse electronice CES 2010 (Las Vegas, 7-10 ianuarie) si vor fi oferite demonstratii la standurile Kia si, respectiv, Microsoft.

Sistemul va fi implementat incepand din vara acestui an pe mai multe modele Kia, iar primul care va beneficia de UVO va fi noua generatie a SUV-ului Sorento.

