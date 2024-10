Microsoft incearca un rebranding radical? Ar fi angajat deja un designer

Cat de aproape este Microsoft de un rebranding general? Foarte aproape, ar spune oricine stie povestea de mai jos.

In iulie anul trecut, designerul Andrew Kim si-a pus in minte sa materializeze propria sa viziune asupra ceea ce ar putea deveni in curand noua imagine de brand pentru gigantul din Redmond.

Designerul declara atunci ca brandul Microsoft de la acea data este unul depasit, prea corporatist si fara impact. Andrew Kim a demarat un proiect care viza rebranding-ul Microsoft avand in minte o viziune minimalista si agresiva.

Ineditul situatiei este dat de faptul ca designerul s-a apucat de treaba fara ca Microsoft sa stie ceva despre proiectul care viza compania si care se numea "The Next Microsoft".

Andrew Kim si-a elaborat viziunea asupra noii imagini Microsoft, companie care trebuie sa scape de eticheta de brand conservator si rigid si sa adopte o imagine futurista, aproape science fiction. Designerul si-a postat pe site-ul propriu proiectul, iar marile publicatii de profil au preluat si laudat initiativa sa.

