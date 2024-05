Aplicația gratuită care te scapă de reclamele din Windows. Totul este gata în două minute

Windows 11 a început să afișeze reclame suplimentare în interfața utilizatorului, în special în Start Menu, după ultima actualizare lansată de Microsoft.

Actualizarea, cunoscută sub numele de KB5036980, a fost distribuită automat prin Windows Update și a adăugat sugestii de aplicații și postări sponsorizate care pot aglomera și încetini interfața sistemului de operare. Deși actualizarea este opțională, mulți utilizatori pot avea dificultăți în a o bloca sau dezinstala manual.

Pentru utilizatorii care preferă o experiență fără reclame pe Windows 11, o soluție vine sub forma unei aplicații gratuite numită OFGB (Oh F**k Go Back). Această aplicație permite dezactivarea reclamelor din sistem printr-o interfață simplă, permițând utilizatorilor să oprească cu ușurință diverse tipuri de reclame și sugestii nedorite integrate în sistemul de operare, scrie Tomshardwer.

Ce funcții pot fi dezactivate cu aplicația OFGB

Funcțiile care pot fi dezactivate includ reclamele din File Explorer, sfaturile și reclamele de pe ecranul de blocare, reclamele din setări, sugestiile generale, reclamele „Finish Setup” și „Welcome Experience”, reclamele personalizate, „Tailored Experiences” și reclamele din Start Menu.

Utilizarea aplicației OFGB este simplă: utilizatorii trebuie doar să bifeze căsuțele corespunzătoare în aplicație și să repornească sistemul de operare. Odată ce aceste setări sunt aplicate, reclamele ar trebui să dispară, iar spațiile unde acestea erau afișate vor rămâne goale.

Dezactivarea acestor funcții poate aduce, de asemenea, beneficii în ceea ce privește performanța sistemului, eliminând consumul de resurse inutil care ar fi fost altfel folosit pentru afișarea reclamelor.

Aplicația OFGB a fost creată de Maddy (@xM4ddy), o programatoare cunoscută din comunitatea Linux, care a intenționat să ofere utilizatorilor de Windows 11 un exemplu despre cum ar putea arăta un sistem de operare complet liber de reclame

