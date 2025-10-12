Câmpina devine hub al electromobilității: lansare europeană de microbuze electrice

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 12:12
La Câmpina a avut loc lansarea oficială a unei noi game de microbuze electrice, produse de compania Aveuro International. Evenimentul a reunit reprezentanți ai presei de specialitate din peste 17 țări europene, inclusiv Belgia, Suedia, Irlanda, Germania și Franța.

Noile vehicule au fost testate pe un traseu variat, ce a inclus zone urbane, serpentine, rampe și porțiuni off-road, pentru a evidenția versatilitatea și autonomia acestora. Modelele dispun de o autonomie cuprinsă între 350 și 500 de kilometri, în funcție de condițiile de exploatare.

Versatilitatea este un punct forte: vehiculele pot fi configurate pentru școală, transport urban, turism sau accesibilizare pentru persoane cu dizabilități.

Publicul larg va putea vedea aceste modele la Salonul Auto București, în cadrul secțiunii „Smart Urban Mobility”. Ulterior, vehiculele vor fi prezentate și la un salon auto internațional din Europa.

Potrivit companiei, anul trecut au fost produse aproximativ 500 de unități, iar în total au fost livrate deja peste 800 de microbuze electrice în România, multe dintre acestea prin programe cu finanțare europeană destinate transportului școlar.

