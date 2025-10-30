Microbuze electrice produse la Câmpina, prezentate la Bruxelles. România urcă pe harta mobilității verzi

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 11:28
43 citiri
Microbuze electrice produse la Câmpina, prezentate la Bruxelles. România urcă pe harta mobilității verzi

România a atras atenția la târgul internațional Busworld Europe, desfășurat la Bruxelles, printr-un producător din Câmpina care a prezentat o serie de microbuze electrice moderne. Momentul marchează un pas important pentru industria auto românească, care începe să se alinieze tot mai vizibil la tendințele europene în materie de transport sustenabil.

Compania câmpineană, fondată în 2007 ca o afacere de familie, produce anual aproximativ 300 de microbuze, dintre care aproape 95% sunt destinate exportului. Modelele românești circulă deja în mai multe state europene, precum Franța și Spania, dar și în Israel, confirmând competitivitatea producției locale pe piețele externe.

La Bruxelles, producătorul a lansat două modele complet electrice: un microbuz dedicat transportului școlar, cu 16+1 locuri, și un model urban de 7 metri, echipat pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Vehiculele sunt dezvoltate pe platforme moderne oferite de Ford și Mercedes-Benz și sunt dotate cu sisteme de siguranță și eficiență energetică de ultimă generație.

Prezența la Busworld Europe, un eveniment care reunește peste 500 de expozanți din întreaga lume, reprezintă o confirmare a progresului pe care îl face industria auto din România. Tot mai multe companii locale încearcă să se adapteze cerințelor de electrificare și să valorifice oportunitățile oferite de tranziția verde a transporturilor.

Deși producția de la Câmpina rămâne una de nișă, rezultatele obținute indică un potențial real de dezvoltare. Extinderea capacităților de producție, stimulentele pentru vehicule electrice și investițiile în infrastructura de încărcare ar putea transforma România într-un actor tot mai relevant în lanțul european al mobilității durabile.

Microbuzele electrice produse la Câmpina sunt, în prezent, una dintre cele mai clare dovezi că inovația și know-how-ul local pot susține competitivitatea României într-un domeniu aflat în plină transformare.

...citeste mai departe despre "Microbuze electrice produse la Câmpina, prezentate la Bruxelles. România urcă pe harta mobilității verzi" pe Ziare.com

Cele mai frecvente fraude de Black Friday și cum să le previi. Pașii pentru verificarea autenticității
Cele mai frecvente fraude de Black Friday și cum să le previi. Pașii pentru verificarea autenticității
Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile campanii din an din perspectiva fraudelor online, iar Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliția Română și Asociația...
Crește valoarea tichetelor de masă. Anunțul făcut de ministrul Muncii
Crește valoarea tichetelor de masă. Anunțul făcut de ministrul Muncii
Vești bune pentru angajați! De la 1 ianuarie 2026, valoarea tichetelor de masă va fi majorată. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Național al IMM-urilor, Florin Jianu, și...
#microbuze electrice, #Campina, #Bruxelles , #Stiri Auto

Curs valutar

1 EUR = 5.0829 RON

-0.0015

1 USD = 4.3643 RON

0.0052
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Facturile vor exploda la iarnă. La ce să se aștepte românii: „În mod sigur, prețul va crește”
  2. Trump, învins de o țară cu armele proprii ale Americii: „Dacă vrei să lupți, ne vom bate cu tine până la capăt”
  3. Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
  4. Trump se luptă cu cea mai bogată țară din lume. Adversarul a ”păgubit” SUA de 12 miliarde dolari
  5. Mișcare comercială cu impact major: Carrefour, care a avut cifră de afaceri de 12 miliarde de lei în 2024, se pregătește să vândă magazinele din România
  6. Industria auto din UE e la „câteva zile distanță” de un blocaj, ca urmare a unei decizii a Chinei. Beijingul vrea să sancționeze astfel un guvern din Europa
  7. A lăsat multinaționala pentru o cafenea de cartier. Povestea unei tinere antreprenoare care a luat-o de la zero: ”Foarte multe piedici la care nu te aștepți”
  8. Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului” și Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, ar fi depus oficial oferte pentru preluarea combinatului de oțel de la Galați
  9. Un gigant olandez în asigurări a intrat pe piața RCA din România. De unde își vor putea achiziționa șoferii români asigurările
  10. Acordurile lui Trump cu pâmânturi rare, atacuri la adresa China. Lovitură primită de SUA, ele sunt inutile timp de 10 ani