Vanzarile Metro au scazut cu 3,4% in T4

Metro, cel mai mare retailer din Germania, a anuntat ca veniturile au scazut cu 3,4% in al patrulea trimestru, in contextul in care consumatorii din Europa de Est au redus cheltuielile si dupa ce monedele din regiune s-au depreciat, relateaza Bloomberg, conform NewsIn.

Vanzarile din al patrulea trimestru din 2009 au scazut la 19,4 miliarde euro, de la 20,1 miliarde euro in aceeasi perioada a anului precedent, a anuntat grupul german, citand cifre provizorii. Castigurile anuale inainte de taxe, impozite si elemente exceptionale "vor fi in ton cu estimarile pietei", a precizat Metro.

Metro a depasit grupul Tesco, urcand pe locul al treilea in clasamentul celor mai mari retaileri din lume in 2008, potrivit unui raport Deloitte Touche Tohmatsu. Compania obtine circa un sfert din venituri din Europa de Est, unde are magazine in 12 tari.

Vanzarile au scazut in aceasta regiune cu 13%, la 4,6 miliarde euro, mai ales din cauza deprecierii valutelor locale.

"Concentrarea asupra Europei de Est este in continuare o decizie corecta din punct de vedere strategic, din moment ce regiunea va reveni pe crestere pe termen mediu", a declarat Christoph Schlienkamp, analist in cadrul Bankhaus Lampe.

Metro a anuntat ca vanzarile au scazut cu 0,7% in Germania, au crescut cu 1,1% in restul Europei Occidentale si au scazut cu 8% in regiunea Asia/Africa. Ajustate la variatiile de curs valutar, vanzarile din Europa de Est au scazut cu 1,5%.



"Ne asteptam ca si in 2010 conditiile economice sa ramana dificile", a declarat directorul executiv, Eckhard Cordes.

Metro va majora cheltuielile pentru investitii la 1,9 miliare euro in acest an, de la 1,6 miliarde euro in 2009.



Analistii estimeaza ca Metro va afisa un profit operational de 1,86 miliarde euro pentru intregul an 2009.

Metro urmeaza sa prezinte rezultatele financiare complete pentru al patrulea trimestru si pentru 2009 pe 23 martie.



Veniturile celei mai mari divizii, Cash & Carry, au scazut cu 8,7% in al patrulea trimestru, in contextul in care vanzarile ajustate la fluctuatiile valutare au scazut cu 5,6%, a mai precizat compania.

