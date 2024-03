Proiect de linie de metrou Gara de Nord-Otopeni

Primaria Capitalei intentioneaza realizarea unei noi linii de metrou intre Gara de Nord si aeroportul Otopeni. Municipalitatea Bucurestiului va scoate la vanzare in aceasta saptamana caietul de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate a acestui proiect.Proiectul liniei de metrou Gara de Nord - Bulevardul Ion Mihalache (fost 1 Mai) - Otopeni presupune realizarea unei legaturi rapide intre aeroportul Otopeni si Capitala. Traseul metroului va fi atat subteran, cat si suprateran, distanta urmand sa fie parcursa in maxim 25 de minute. Studiul va fi platit din fondurile Primariei bucurestene. Primaria a inceput deja discutiile in acest sens cu guvernul japonez pentru obtinerea unui credit.

Realitatea TV

Ads