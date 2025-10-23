Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 09:24
135 citiri
Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori
Persoană care folosește ChatGpt FOTO Pexels

ChatGPT va înceta să mai funcţioneze pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcţionare ai platformei.

OpenAI a confirmat că ChatGPT nu va mai fi disponibil pe WhatsApp, unde avea un număr de telefon dedicat pentru utilizatorii celei mai populare platforme de comunicare.

ChatGPT şi alţi boţi de AI nu vor mai putea funcţiona pe WhatsApp, după ce Meta a schimbat regulile special pentru a interzice soluţiile terţe de inteligenţă artificială.

Astfel, chatbot-ul dezvoltat de OpenAI şi ceilalţi chatboţi terţi de AI vor înceta să mai funcţioneze pe WhatsApp începând din 15 ianuarie 2026.

Utilizatorii îşi vor putea exporta conversaţiile cu ChatGPT din WhatsApp intrând pe profilul acestora şi alegând opţiunea de a conecta contul de ChatGPT. În acest fel, discuţiile de pe WhatsApp cu ChatGPT vor fi sincronizate cu aplicaţia ChatGPT.

Meta, care este ea însăşi o companie de AI, a decis să blocheze soluţiile terţe pe WhatsApp, pentru ca cei peste trei miliarde de utilizatori ai aplicaţiei să nu aibă de ales decât Meta AI dacă vor să folosească un chatbot în cadrul platformei de comunicare.

Decizia companiei va fi cu siguranţă criticată de companiile care dezvoltă soluţii de AI şi, ţinând cont de cota imensă de piaţă a WhatsApp, nu sunt excluse nici procese pe această temă.

#meta, #ChatGPT, #WhatsApp , #Stiri Internet

