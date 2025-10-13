Fabrica din Sebeș a inaugurat prima linie de asamblare a motoarelor electrice FOTO Captura video YouTube

Mercedes-Benz deschide la Sebeș prima linie de asamblare a motoarelor electrice din România

Compania germană Mercedes-Benz a inaugurat luni, la Sebeș, o nouă linie de producție destinată motoarelor electrice pentru modelul GLC full-electric.

Filiala Star Assembly, deținută integral de producătorul german și aflată pe locul trei între exportatorii din România, își extinde astfel activitatea dincolo de cutiile de viteze de lux. La eveniment a participat și premierul Ilie Bolojan, arată Economedia.ro.

Decizia de investiție pe linia de producție de motoare electrice face parte din planurile producătorului de adaptare la schimbările de pe piața auto.

„De peste 12 ani, compania Star Assembly Sebeș se remarcă prin excelență tehnică și standarde de calitate deosebite în asamblarea cutiilor de viteză de înaltă performanță pentru autoturismele Mercedes-Benz.

Odată cu extinderea capacităților de producție și lansarea procesului de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric, locația marchează o etapă esențială în tranziția la electromobilitate” se arată într-o comunicare a companiei.

...citeste mai departe despre "Motoarele electrice pentru un model celebru Mercedes vor fi asamblate în România. Prima linie de producție a fost inaugurată VIDEO " pe Ziare.com

Ads