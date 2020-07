Potrivit ABADL, in prima parte a intervalului 29 iunie-15 iulie nu au fost semnalate fenomene de inflorire algala importante pe plajele din statiunile Navodari - Mamaia - Constanta, dar au fost semnalate alge pe mal si in apa in zona Eforie Sud - Costinesti. In zona de sud a litoralului fenomenul de inflorire s-a manifestat aproape in toate statiunile (Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia si Vama Veche).Reprezentantii Apele Romane transmit ca, incepand cu data de 8 iulie, fenomenul de inflorire algala s-a amplificat, cantitati mari de alge fiind prezente in apa si la linia tarmului in special in statiunea Mamaia si in zona de sud a litoralului."Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral a desfasurat activitati zilnice, pe timpul noptii, de igienizare a zonelor necontractate si a liniei tarmului cu echipe de muncitori, utilaje si mijloace de transport, fiind evacuata cantitatea de aproximativ de 3.000 tone de alge", a transmis ABADL pe pagina de Facebook ...citeste mai departe despre " VIDEO Apele Romane: Aproximativ 3.000 de tone de alge, adunate, in prima jumatate a lunii iulie, de pe plajele de la Marea Neagra " pe Ziare.com