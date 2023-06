Un urs a făcut prăpăd într-o casă de vacanță din Predeal. A mâncat tot ce a găsit și a răscolit lucrurile prin dormitoare VIDEO

O casă de vacanță din Predeal a fost devastată de un urs. Animalul a intrat în locuință și a distrus tot ce i-a ieșit în cale. Din fericire, nimeni nu se afla în locuință în acel moment.

La trei ore după ce proprietarii unei case din Predeal au părăsit locuința, un urs a spart ușa şi a devastat întreaga casă, scrie jurnalistul Claudiu Loghin, care descrie amănunțit “aventura” sălbăticiunii.

Ursul a ajuns la una dintre intrări, a forţat geamul, a încercat să intre, dar pentru că nu a reuşit a căutat o altă intrare. Pe cealaltă parte a casei ursul a reușit să spargă ușa la un balcon și a intrat în casă.

Sălbăticiunea a pătruns în locuință, a mers la parterul casei și s-a îndreptat direct spre bucătărie acolo unde a dat atacul la frigider în căutare de hrană.

Animalul şi-a continuat apoi nestingherit vizita prin casa de vacanţă. A urcat chiar şi la etaj, acolo unde se aflau dormitoarele.

„Pur şi simplu am fost, am stat în casa respectivă, am plecat, după aproximativ 3 ore după ce am plecat, deja ursul era în casă. Putea oricând să intre peste noi, putea oricând să vină peste familia mea, peste copiii mei”, a declarat Dr Felix Popescu, proprietarul casei, pentru aceeași sursă.

