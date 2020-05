Avantium este sprijinita de giganti precum Coca-Cola , Carlsberg si Danone , care si-ar putea vinde produsele in ambalajele realizate din acest tip nou de plastic in doar cativa ani, noteaza The Guardian.Plasticul este realizat din zaharuri din porumb, grau si sfecla, explica reprezentantii companiei."Acest plastic este foarte atragator din punctul de vedere al sustenabilitatii, deoarece nu foloseste combustibili fosili si poate fi reciclat, dar, in acelasi timp, se descompune in natura mult mai repede decat plasticul obisnuit", spune Tom Van Aken, directorul general al Avantium.Astfel, materialul s-ar descompune intr-un an in lada de compost si in cativa ani in natura, in conditii normale. Van Aken insista ca varianta ideala este insa reciclarea.Pentru inceput, compania va produce 5.000 de tone de plastic pe baza de plante si spera ca ambalaje realizate din materialul sau sa ajunga pe rafturile supermarketurilor pana in 2023.C.S. ...citeste mai departe despre " Un material pe baza de plante ar putea sa elimine plasticul din supermarketuri " pe Ziare.com