Fiecare sticla de apa, suc sau bere, taxata cu 50 de bani. Suma poate fi recuperata la returnarea ambalajului

Potrivit stirileprotv.ro, masura, care ar urma sa se aplice de la 1 ianuarie 2020, prevede ca se va aplica pentru toate ambalajele in care sunt imbuteliati pana la 3 litri de lichid.Sursa citata mai arata ca magazinul va aplica o scumpire de 50 de bani pentru fiecare astfel de produs cumparat, un bax cu apa plata care are 6 sticle urmand sa coste cu 3 lei in plus.Banii vor fi recuperati la returnarea produsului, dar pentru asta codul de bare de pe sticla trebuie mentinut intact.Proiectul Ministerului Mediului, mai arata stirileprotv.ro, este in dezbatere publica si trebuie sa intre in vigoare cel tarziu pe 1 ianuarie 2021, existamd o directiva europeana in acest sens.Potrivit sursei citate, Ministerul Mediul recunoaste ca Romania este sufocata de gunoaie. 6 milioane de tone de deseuri ajung anual in gropile de gunoi. Potrivit ministrului Mircea Fechet, tara noastra reuseste sa recicleze doar 14 la suta din deseuri, o cantitate infima. La solicitarea Uniunii Europene, ar trebui sa ajungem la 90% in 3 ani.