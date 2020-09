Programul "Casa Eficienta Energetic" debuteaza azi. Puteti obtine finantare de 15.000 de euro

Programul are un buget de 430 de milioane de lei, si a fost creat cu scopul de a reduce consumul de energie din casele romanilor si a emisiilor de gaze cu efect de sera.Cu alte cuvinte: cresterea eficientei energetice si/sau utilizarea energiei din surse regenerabile in locuintele unifamiliale existente, situate intr-un imbobil-constructie avand regim de inaltime de cel mult trei nivele.Romanii pot beneficia de o prima energetica in valoare de maximum 15.000 de euro (aproximativ 75.000 de lei), suma pe care Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor o finanteaza prin AFM. Finantarea nerambursabila deconteaza 60% din costul unor astfel de lucrari, dar nu mai mult de suma mentionata, respectiv 15.000 de euro."Casa Eficienta Energetic este unul din programele la care tin foarte mult si care va ajuta foarte mult si populatia, si economia, si mediul. Cele mai multe case nu sunt bine izolate. De aceea, pierderile de energie ajung pana la 30% prin peretii exteriori, 25% prin geamuri sau acoperis. Se stie ca, astazi, sectorul cladirilor este unul din cei mai mari consumatori de energie si cea mai mare sursa de gaze cu efect de sera. Programul nostru are o mare componenta de mediu, dar si una economica si sociala: o astfel de investitie duce la reducerea la jumatate a facturilor de energie si, implicit, la scaderea consumului national de energie", a declarat spune ministrul Costel Alexe.Cheltuieli eligibile prin programul "Casa Eficienta Energetic"Cheltuielile eligibile ale Programului Casa Eficienta Energetic vizeaza instalarea de ferestre izolante, izolarea acoperisului, a peretilor exteriori, montarea unei centrale mai eficiente, a panourilor solare, sisteme de ventilatie, corpuri de iluminat cu LED, senzori de miscare, robineti si conducte noi etc.Conditia eligibilitatii proiectului este ca eficienta energetica a locuintei sa creasca, dupa implementarea acestuia, cu cel putin o clasa energetica.Cei interesati de program trbuie sa depuna online cererea pentru prima energetica, insotita de un certificat de performanta energetica initial si un audit energetic al casei unde vor sa faca lucrarea.Imediat dupa acceptarea cererii, proprietarii vor primi un numar unic de inregistrare si au la dispozitie 15 de zile pentru a depune dosarul i ...citeste mai departe despre " Programul "Casa Eficienta Energetic" debuteaza azi. Puteti obtine finantare de 15.000 de euro " pe Ziare.com