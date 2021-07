Produsele interzise la vanzare in toate magazinele din Europa. Ce se intampla in Romania

In cazul Romaniei, momentan, Directiva (UE) 2019/904 privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului, adoptata in urma cu doi ani de Parlamentul European, nu a fost transpusa in legislatia nationala. O Ordonanta de Urgenta in acest sens asteapta sa fie aprobata de Guvern."Discutam despre o chestiune extrem de importanta si urgenta. Teoretic in cateva zile ar fi trebuit sa avem in vigoare acest act normativ. Nu suntem in stadiul in care am putea sa aprobam varianta finala, dar inteleg de la colegi ca au avut loc multe discutii, cel putin interinstitutionale si chiar daca unele dintre feedback-uri au lipsit din partea colegilor de la diverse ministere, trebuie sa mergem inainte si sa definitivam textul de act normativ.Ca o prima concluzie, dupa ce saptamana trecuta, acum doua saptamani, am avut mai multe discutii cu colegii mei, cred ca problema cea mai complexa care trebuie rezolvata este perioada de tranzitie. Trebuie sa vedem cum reusim sa legam aceasta perioada in care totul este permis cu perioada in care majoritatea acestor produse vor fi interzise atat la producatori cat si punerea lor pe piata din stocurile pe care le au comerciantii sau producatorii. Ar putea exista si masuri intermediare.Lucram la un act normativ, o ordonanta, prin care macar la festivaluri sa interzicem din vara asta folosirea acestor produse care sunt in Directiva. Cred ca ar fi un semnal bun, pozitiv, astfel incat macar acolo unde imediat se poate implementa sa dam un semnal pozitiv", a explicat, joi, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, la o conferinta organizata de Pria Events.Oficialul a semnalat ca "nu prea a primit semnale, nici sprijin" de la Ministerul Sanatatii, iar Ministerul Economiei nu stie sa calculeze impactul sau consecintele fabricarii acestor produse din plastic."Nu prea am primit semnale nici sprijin nici de la Ministerul Sanatatii, desi tigarile si filtrele acelea care sunt single-use practic sunt cumva, intr-un fel, in ograda, in curtea Ministerului Sanatatii. Ministerul Economiei, ca in Romania de obicei, nu stie sa calculeze un impact sau consecintele interzicerii productiei acestor produse din plastic. Indiferent de abordarea institutionala, ...citeste mai departe despre " Produsele interzise la vanzare in toate magazinele din Europa. Ce se intampla in Romania " pe Ziare.com