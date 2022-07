Momentul în care o balenă lovește o barcă: „Nu-mi venea să cred că încă pluteşte” VIDEO

Momentul în care o balenă cade pe partea din față a unei bărci aflate în largul coastei statului Massachusetts a fost surprins de mai mulți turiști, arată adevarul.ro, care citează NBC News.

Balena, despre care se crede că ar fi una cu cocoaşă, a aterizat pe prova unei bărci în White Horse Beach din Plymouth, în largul coastei statului Massachusetts.

Greutatea balenei a determinat scufundarea pentru o scurtă vreme a bărcii, însă după ce animalul marin s-a retras, ambarcaţiunea a revenit în poziţia iniţală.

„A fost o nebunie. Tipul se afla în locul nepotrivit la momentul nepotrivit, asta e tot. Nu-mi venea să cred că încă pluteşte", a afirmat un martor pentru NBC Boston.

Căpitănia zonală din Plymouth a informat că în urma incidentului nimeni nu a fost rănit şi că barca nu a suferit pagube majore.

Persoanele care cunosc zona şi care pescuiesc acolo de zece ani au declarat pentru NBC Boston că nu au mai văzut niciodată aşa ceva.

“IT WAS INSANE!”#NEW pictures show a whale breaching this AM outside #Plymouth, landing on a 19 foot boat.

Harbormaster: No one injured.

Witnesses say this was the most INTENSE thing they’ve seen on the water in decades. @NBC10Boston pic.twitter.com/Cm8MzymnU6— Eli Rosenberg NBC10 Boston (@EliNBCBoston) July 24, 2022

