Ministrul Mediului arata cu degetul spre primari in cazul infringement-ului impus de Bruxelles. Alexe promite dublarea padurilor virgine

"Trebuie mentionat ca sursa principala a NOx-ului este traficul. Vorbim aici de Bucuresti, Iasi, Brasov, Cluj si Timisoara, unde in ultimii aproximativ 10 ani s-au inregistrat depasiri anuale pentru NOx.Am avut deja discutii incepand cu ziua de ieri cu primarii acestor localitati. Luni si marti, vom avea consultari pentru ca in termen de patru luni de zile aceste administratii publice locale trebuie sa transmita Comisiei Europene planul de masuri, planul de actiuni si ceea ce vor intreprinde pentru ca evident aceste limite sa scada, iar Romania, unde Ministerul Mediului Apelor si Padurilor este avocatul acestor administratii, sa claseze aceasta procedura de infringement. (...)Asteptam masurile (...) pentru a putea fi comunicate Comisiei Europene si am speranta ca intr-un timp cat se poate de scurt vor convinge Comisia Europeana ca aceasta masura de pre-infringment sa fie ridicata", a spus Alexe, citat de Agerpres.Ministrul a precizat ca, in ultima perioada, multe administratii locale au investit in mijloace de transport in comun electrice, punctand ca si Ministerul Mediului, prin Administratia Fondului de Mediu, a avut anul trecut si va avea si anul acesta un program pentru finantarea transportului electric in comun.Intrebat ce se va intampla daca administratiile vizate de procedura de infringement nu respecta termenul celor patru luni, Costel Alexe a spus ca exista riscul de a se ajunge Curtea Europeana de Justitie, unde se poate da o condamnare, dar si sanctiuni financiare.Ministrul promite dublarea suprafetei padurilor virgine din RomaniaTot vineri, Costel Alexe a promis ca suprafata de paduri virgine din Romania se va dubla."De astazi, 40.000 hectare de noi paduri virgine si cvasi-virgine din Romania se afla sub protectie stricta. Cand am preluat mandatul, Catalogul Padurilor Virgine avea incluse circa 28.000 de hectare. Am spus de atunci ca Romania are mult mai multe suprafete de atat si, astfel, mi-am asumat ca o sa dublez suprafetele padurilor virgine si cvasi-virgine puse sub protectie, pana la finalul mandatului meu.Astazi (vineri - n.red.) va anunt ca am reusit mult mai devreme ceea ce mi-am propus