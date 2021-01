Tanczos Barna a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Craiova, daca va fi introdusa taxa auto."Nu se va introduce nicio forma de taxa anul acesta si cu siguranta nu se va introduce niciodata taxa auto in forma in care a existat, vreodata. In Europa, in vederea reducerii poluarii aerului prin mijloacele de transport sunt 24 de state membre care aplica diverse forme de inhibare, de descurajare.Sunt trei state membre care nu au absolut nicio forma de taxare a poluarii. Taxarea poluarii nu este un scop in sine, scopul statului nicaieri nu este obtinerea sumelor pentru bugetul de stat, ci descurajarea formelor de poluare", a explicat ministrul Mediului.El a precizat ca Romania trebuie sa decida ce solutii aplica pentru imbunatatirea calitatii aerului, mai ales in marile centre urbane."In niciun caz taxa auto, pentru ca am vazut in zece ani ca am pierdut toate procesele, este o intrebare daca folosim taxarea poluarii ca o solutie de reducere a poluarii, este o intrebare daca folosim aceasta solutie la nivel national sau pe plan local, acolo unde avem probleme, pentru ca principiul poluatorul plateste este un principiu... si trebuie respectat de fiecare data.Si Romania trebuie sa decida ce solutii aplica pentru imbunatatirea calitatii aerului, mai ales in marile centre urbane", a mai afirmat ministrul Mediului.Citeste si: Cum va fi noua taxa auto impusa in Romania: "Statul trebuie sa restranga piata masinilor vechi" ...citeste mai departe despre " Ministrul Mediului anunta ca anul acesta nu se va introduce nicio taxa. "Cu siguranta nu se va introduce niciodata taxa auto in forma in care a existat" " pe Ziare.com