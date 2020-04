Microsoft are in plan un Computer Planetar, care sa ajute la rezolvarea problemelor de mediu

Desi, intre timp, COVID-19 ne-a schimbat complet viata, problemele de sustenabilitate au ramas la fel de urgente si de importante.De aceea, Microsoft anunta cel de-al doilea pas in eforturile companiei de sustenabilitate pentru 2020, concentrandu-se pe pastrarea si protejarea biodiversitatii si a sanatatii ecosistemelor lumii.Natura si beneficiile pe care le ofera oamenilor stau la baza economiei globale, a culturii noastre si a experientei umane generale. Depindem de aerul curat, de apa, de alimente, medicamente, energie si de materialele de constructie pe care natura le ofera, insa aceste ecosisteme sunt amenintate sau sunt deja in declin.Protejarea naturii in beneficiul generatiilor actuale si viitoare este una dintre cele mai mari provocari ale umanitatii. Utilizarea tehnologiei pentru a sprijini acest efort global este provocarea noastra.Noua initiativa de biodiversitate a Microsoft are mai multe aspecte. Poate cel mai important, isi propune sa imbine datele si tehnologia digitala intr-un program ambitios care sa stranga date de mediu din intreaga lume si sa le puna la lucru intr-un nou "Computer Planetar".In plus, Microsoft va intreprinde noi activitati pentru a permite partenerilor si clientilor sa utilizeze rezultatele pentru a lua decizii de mediu mai bune in activitatile lor organizationale.Initiativa urmeaza sa abordeze si probleme de politica publica legate de ecosistem si asumarea responsabilitatii pentru amprenta ecologica a Microsoft.Biodiversitatea si ecosistemele in declinCa si in cazul problemelor abordate in ianuarie legate de emisiile de carbon, consideram ca activitatea companiei privind biodiversitatea ar trebui sa fie bazata pe stiinta si pe date.Un sfert din speciile planetei sunt amenintate cu disparitia. Zonele umede care purifica si depoziteaza apa si furnizeaza habitate pentru mii de specii au fost reduse cu 87%.Recifele de corali care asigura habitate acvatice, hrana, bariere naturale impotriva inundatiilor, medicamente si milioane de locuri de munca in turism au scazut cu 50% in era moderna.Mamiferele, pasarile si alte populatii de animale salbatice au scazut cu aproape 60% in ultimii 40 de ani, iar numarul speciilor amenintate cu disparitia continua sa creasca rapid.Cand un animal moare, ecosistemul care l-a gazduit ...citeste mai departe despre " Microsoft are in plan un Computer Planetar, care sa ajute la rezolvarea problemelor de mediu " pe Ziare.com