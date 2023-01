''Lăsaţi-l în pământ!'', mesajul transmis de Greta Thunberg la finalul Forumului Economic Mondial VIDEO

Greta Thunberg şi alţi circa 30 de activişti au înfruntat vineri, 20 ianuarie, temperaturi negative într-o acţiune de protest pentru justiţie climatică desfăşurată în ultima zi a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, informează Reuters.

Protestatarii au scandat ''Ce vrem noi? Justiţie climatică. Când o dorim? Acum'', precum şi ''Combustibilii fosili trebuie să dispară'', în timp ce Thunberg ţinea o pancartă pe care era scris mesajul ''Lăsaţi-l în pământ!''

Thunberg, care a fost reţinută de poliţie în Germania la începutul săptămânii în timpul unei acţiuni de protest împotriva extinderii unei mine de cărbune, a ajuns la Davos unde a participat joi la o discuţie la care a fost invitat şi directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE).

În timp ce directorul AIE, Fatih Birol, a cărui agenţie face recomandări de politici în domeniul energetic, a insistat că tranziţie spre net zero trebuie să includă un mix de responsabili, Thunberg şi-a menţinut poziţia fermă împotriva tuturor noilor dezvoltări din domeniul petrolului, gazelor şi cărbunelui.

Greta Thunberg must have been “released” from the police. She just arrived in Davos.🤡 pic.twitter.com/8hZA6yldWC— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) January 19, 2023

În timpul demonstraţiei care a avut loc vineri la Davos, Thunberg şi ceilalţi activişti au purtat o pancartă cu ''un ordin de încetare a activităţii'' adresat directorilor companiilor de petrol şi gaze.

Industria de petrol şi gaze, care a fost acuzată de activişti de deturnarea dezbaterilor care au avut loc în staţiunea de schi elveţiană referitoare la schimbările climatice, a argumentat că şi ea trebuie să facă parte din tranziţia energetică întrucât combustibilii fosili vor continua să joace un rol major în mixul energetic pe măsură ce omenirea face trecerea spre o economie cu mai puţine emisii de dioxid de carbon.

În 2019, Thunberg, care avea 16 ani pe atunci, a luat parte la reuniunea principală din cadrul WEF, când le-a transmis liderilor mondiali avertismentul devenit celebru: ''Casa noastră arde!''. Tânăra activistă a revenit la Davos în anul următor.

