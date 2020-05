Gigantii din energie au cerut Comisiei Europene o strategie pentru trecerea de la carbune la hidrogen

Initiativa "Choose Renewable Hydrogen" include in prezent zece companii si asociatii: Akuo Energy, BayWa r.e., EDP, Enel, Iberdrola, MHI Vestas, SolarPower Europe, Orsted, Vestas si WindEurope."Astazi, opt companii de top din industrie, SolarPower Europe si WindEurope, au lansat Choose Renewable Hydrogen (Alege Hidrogenul Regenerabil), o initiativa comuna care evidentiaza rolul esential al surselor regenerabile de energie pentru a asigura o redresare economica solida, in linie cu European Green Deal.Semnatarii au cerut Comisiei Europene sa ia deciziile corecte pentru viitoarea integrare a sistemului energetic si strategia Europei in ceea ce priveste hidrogenul, exploatand intregul potential al energiei electrice din surse regenerabile de a decarboniza in intregime Europa", anunta un comunicat.Initiativa indeamna ca, in mijlocul crizei de sanatate cauzate de Covid-19 si a implicatiilor sale economice, Europa sa acorde prioritate celor mai eficiente, sustenabile si rentabile modalitati de decarbonizare a economiei."Alimentarea directa reprezinta principala metoda de decarbonizare a sistemelor de incalzire si a transportului rutier, dar exista si alte sectoare dificil de transformat - cum ar fi unele industrii grele, transportul rutier pe distante lungi, aviatia si transportul maritim - in care electrificarea directa este insuficienta. Aici hidrogenul regenerabil va juca un rol cheie, reprezentand cea mai rentabila si durabila solutie pentru decarbonizarea completa", precizeaza companiile.Hidrogenul produs in Europa prin electroliza cu ajutorul energiei electrice 100% din surse regenerabile, precum energia solara si eoliana, genereaza zero emisii de gaze cu efect de sera sau alti poluanti atmosferici, creste securitatea energetica a UE si, atunci cand este produs din surse regenerabile conectate la retea, reprezinta o forma optimizata de cuplare sectoriala."Tehnologiile de energie obtinuta din surse regenerabile sunt gata sa formeze baza European Green Deal. Acestea sunt competitive din punct de vedere al costurilor, foarte scalabile si pot oferi solutii cu ...citeste mai departe despre " Gigantii din energie au cerut Comisiei Europene o strategie pentru trecerea de la carbune la hidrogen " pe Ziare.com