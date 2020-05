Finantare de 215.000 de euro pentru dezvoltarea unei platforme locale pentru economia circulara

Finantarea este coordonata de Sparking Capital, in calitate de Lead Investor, in parteneriat cu platforma de crowdfunding Seed Blink si business angels.EcoTree este o platforma digitala inovatoare care accelereaza fundamental modul in care se realizeaza colectarea si reciclarea deseurilor, indiferent de tipologie, cantitate sau provenienta si urmeaza sa fie lansata in urmatoarele luni.Aceasta va aduce beneficii reale industriei de reciclare a deseurilor prin digitalizarea proceselor si a documentatiei legale necesare, asigurand transparenta si trasabilitate, analiza datelor prin module de business inteligence, module de licitatii speciale si nu numai, contribuind astfel la cresterea gradului de reciclare a deseurilor si, implicit, la un mediu mai curat si mai sustenabil.declaraSparking Capital este fondul cu capital de risc care a coordonat procesul de finantare, fiind un fond constituit din surse private. Sparking Capital face investitii de tip pre-seed si seed in companii inovatoare din verticalele consumer-tech, fin tech, supply chain-tech, property-tech, marketing-tech, transformare digitala si sustenabilitate.Alaturi de Sparking Capital, investitia in EcoTree este sustinuta de Seed Blink, cea mai mare platforma de equity crowdfunding din Romania, care democratizeaza intrarea investitorilor privati in ecosistemul startupurilor inovatoare, facilitand totodata accesul acestora la capital.Andrei Dudoiu, Co-Founder si CEO Seed Blink "EcoTree, pe langa inovatia pe care o aduce in industria de reciclare a deseurilor, genereaza si impact social, ajutand inclusiv la rezolvarea unei probleme ecologice. Aceste argumente, alaturi de implicarea Sparking Capital in calitate de lead investor, au determinat SeedBlink sa raspunda afirmativ la listarea acestui startup pe platforma noastra de equity crowdfunding."Asistenta juridica a tranzactiei a fost asigurata de casa de avocatura Boanta, Gidei si Asociatii.EcoTree a castigat anul trecut premiul 3 al acceleratorului ReUse Hub, eveniment sustinut de PepsiCo Romania in colaborare cu Impact Hub.Economia circulara are la baza un model economic care implica partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea si reciclarea materialelor si produselor exitente, cat mai mult posibil, contribuind la cresterea ciclului de viata al produselor.Cand produsele ajung la sfarsitul duratei de viata, materialele din care sunt facute sunt pastrate in circuitul economic, ori de cate ori este posibil, reducand astfel deseurile si creand valoare adaugata. Economia circulara a depasit etapa de concept si este vizibila in actiuni concrete din diverse industrii, inclusiv in strategia europeana pentru urmatorii ani.