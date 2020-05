Aceasta scrisoare de punere in intarziere reprezinta, de fapt, deschiderea formala a procedurii de infringement.Daca tara nu rezolva problemele privind poluarea aerului, Comisia Europeana poate decide sa trimita un aviz motivat."Comisia Europeana cere Romaniei sa respecte cerintele Directivei 2008/50/ECon referitoare la calitatea aerului inconjurator, un aer mai curat pentru Europa si o evaluare fiabila, si sa informeze opinia publica si sa raporteze in privinta gravitatii poluarii aerului.In special, Romania nu a reusit sa respecte limitele maxime admise de dioxid de azot (NO2) in Bucuresti, Brasov, Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara, si nu a luat masurile adecvate pentru a pastra cat mai scurte posibile perioadele in care s-au inregistrat depasiri, precizeaza Executivul comunitar. De asemenea, Comisia Europeana cauta sa clarifice monitorizarea adecvata a concentratiilor de dioxid de azot (NO2) in Bucuresti. Concentratiile ridicate de dioxid de azot pun in pericol sanatatea oamenilor", precizeaza sursa citata.Pe data de 30 aprilie 2020, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a publicat Hotararea privind condamnarea Romaniei pentru nerespectarea Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului, privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa. Documentul se refera la depasiri ale limitelor maxime admise pentru PM10, in Bucuresti, in perioada 2007 - 2016, dar si la problemele pe care le inregistreaza tara noastra in procesul de combatere a poluarii.Citeste si:Romania pierde la CJUE procesul aerului toxic din Capitala: Nu s-au respectat directivele europeneDupa condamnarea Romaniei la CJUE pentru poluarea Capitalei, Firea da vina pe Videanu si Oprescu ...citeste mai departe despre " Decizie de infringement: Romania are la dispozitie 4 luni ca sa rezolve problema poluarii aerului " pe Ziare.com