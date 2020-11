La nivelul intregii tari, taxa pe cogenerare va fi in valoare de peste 350 mil. de euro pe an, fata de aproximativ 245 mil. de euro, cand taxa de cogenerare era de 3,5 euro/MWh. Calculul este realizat la un consum mediu national de aproximativ 8.000 de MWh, care include atat consumul casnic, cat si cel industrial, potrivit Ziarul Financiar.Taxa de cogenerare este platita de toti consumatorii, casnici sau industriali. Ea este destinata ajutorului de stat acordat producatorilor de energie in cogenerare, cei mai mari beneficiari fiind CET -urile (centralele electrice de termoficare) care produc si agent termic pentru populatie.Aceasta taxa a fost, incepand cu iulie 2020, circa 3,5 euro/MWh. Incepand cu 1 noiembrie 2020, taxa de cogenerare este de aproximativ 5 euro/MWh. ...citeste mai departe despre " Cresc facturile la energie electrica. A intrat in vigoare ordinul ANRE care mareste taxa de cogenerare cu peste 40% " pe Ziare.com