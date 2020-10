COVID-19 si criza climatica, doua mari probleme tratate in acelasi mod mioritic

Problema e ca Miorita nu este doar o balada, ci un mod de abordare in Romania, complet acceptat de marea majoritate a societatii. Cred ca modul fatalist de a privi problemele a condus la multe din situatiile cu care ne confruntam. Negam existenta unor probleme stringente si intarziem sa gasim o rezolvare pana cand problemele se transforma in adevarate crize.Suntem experti in negarea problemelorVa aduceti aminte cand premierul Orban spunea ca alegerile locale se pot organiza fara a creste riscul de transmitere a coronavirusului? Oare nu stiam ce se va intampla? Ba da! Daca am fi analizat ce efecte a avut organizarea alegerilor in timpul pandemie in alte tari, precum Franta, Polonia si Serbia, inainte de alegerile din Romania, ne-ar fi aratat ca numarul de infectari a crescut in aceste state la doua saptamani dupa scrutin. Dar a fost mai convenabil pentru guvern sa nege realitatea. La noi, infectarile au crescut, de la 1.438 de cazuri in 27 septembrie, la mai mult decat dublu. Mai exact, la 2.880 de cazuri noi, doua saptamani mai tarziu.Negam si problemele de mediu, chiar si atunci cand cifrele ne spun clar ca avem o problema. In urma cu cateva zile, retele independente de monitorizare a calitatii aerului au aratat ca nivelul maxim admis de poluare cu praf a fost depasit in unele zone din capitala cu peste 400%, conform Hotnews. Ce spunea Ministerul Mediului initial? In intervalul in care s-au inregistrat aceasta poluare cu praf, Garda de Mediu a fost pe teren pentru a monitoriza situatia si nu au fost semnalate incidente care sa afecteze calitatea aerului din Bucuresti. La scurt timp, au revenit sustinand ca au depistat cauza poluarii pe care initial au negat-o.In general, nu ne pregatim pentru potentiale probleme. Suntem obisnuiti sa nu rezolvam nimic pana cand problemele nu ne explodeaza direct in fata.Un exemplu in acest sens este scoala la distanta. La 7 luni de la prima inchidere a scolilor, inca nu suntem pregatiti de a le asigura elevilor invatamantul online, desi a fost foarte clar ca pandemia nu va trece in doar cateva luni si ca vor urma alte valuri care vor obliga copiii sa invete de acasa. In Bucuresti si in toate celelalte localitati care au intrat in scenariul rosu, toti elevii invata ...citeste mai departe despre " COVID-19 si criza climatica, doua mari probleme tratate in acelasi mod mioritic " pe Ziare.com