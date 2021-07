Colectarea selectiva a deseurilor - o responsabilitate zilnica pentru sanatatea mediului

Acronimele, pe produse sau ambalaje, permit consumatorilor sa stie daca un produs ar trebui pus in cosuri colectare selectiva sau pubelele nemarcate. In plus, logo-urile sunt inscriptionate pe ambalaje si pe recipientele din sticla si plastic. Sunt folosite pentru a indica daca sunt sau nu reciclabile.Cu totii vorbim despre importanta colectarii separate a deseurilor in cosuri pentru colectare selectiva si despre cat de important este sa aruncam gunoiul in recipiente speciale si nu la intamplare. Atentia la astfel de detalii reprezinta o grija si un respect pentru sanatatea mediului in care traim.Zi de zi, prin simplele obiceiuri ale traiului uzual, producem cantitati semnificiative de deseuri. Pentru a incerca sa reducem impactul asupra mediului inconjurator, gunoiul pe care il generam zilnic trebuie depozitat in spatii corect amenajate pentru colectare si reciclare si astfel, sa ajutam la reducerea poluarii globale.Alegerea cosului de gunoi este determinata, in primul rand, de spatiul in care va folosit, cantitatea de deseuri produsa si tipul de deseuri. Cosurile de gunoi variaza de la otel inoxidabil stralucitor, la plastic robust, incastrat sau nu, de la cosuri cu pedala, la buton si chiar senzor, de la cosuri simple, la cosuri pentru colectare selectiva, de la cosuri pentru locuinta proprie, pana lasaupentru companii mari si fabrici.Cosurile de gunoi sunt accesorii care nu trebuie sa lipseasca din niciun tip de spatiu, iar cu ajutorul lor curatenia este pastrata cu sfintenie, pentru a evita imbolnavirile frecvente si raspandirea microbilor. Un pas important in acest proces este colectarea atenta a deseurilor si depozitarea lor in spatii special amenajate folosind cosuri si europubele profesionale.Este important sa incepem separarea gunoiului direct din casele noastre, astfel incat sa eliminam riscul ca reciclarea sa nu fie posibil de realizat de catre companiile specializate.In cadrul cladirilor de birouri, a depozitelor, spatiilor industrial si afacerilor mari, este necesar sa se achizitionezi cosuri si pubele diferite, pentru tipuri de materiale variate, deoarece astfel de spatii produc o cantitate foarte mare de deseuri, spre deosebire de cele casnice. Pubelele si cosurile pot fi pentru colectarea de hartie si cutii de carton, pentru materiale plastice si din sticla sau pentru deseuri menjere.Prin urmare, inainte de a alege diferitele modele de cosuri de gunoi, trebuie sa ne gandim ce fel de deseuri sunt produse in spatiul folosit si cantitatea lor. De exemplu, daca stiti ca nu se foloseste sticla, ati putea sa va ganditi sa nu puneti un cos de sticla si sa alegeti reciclarea platicului, a hartiei si a deseurilor menajere. De exemplu, in general, la birou, trebuie sa existe cel putin un cos pentru deseuri si unul pentru hartie.Pentru o protectie mai atenta si o igiena ideala, mai ale in locurile aglomerate, in centre medicale, clinici sau saloane de infrumusetare, poti opta si pentru un cos de gunoi pentru colectarea deseurilor COVID, masti si manusi.Cosurile de gunoi sunt accesorii care nu trebuie sa lipseasca din niciun tip de spatiu, iar cu ajutorul lor curatenia este pastrata cu sfintenie, pentru a evita imbolnavirile frecvente si raspandirea microbilor. Un pas important in acest proces este colectarea atenta a deseurilor si depozitarea lor in spatii special amenajate folosind cosuri si europubele profesionale.